Сумскую область исключили из "красной" карантинной зоны

Сегодня, 7 мая, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которой был изменен уровень эпидемической безопасности в одном из украинских регионов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"С 00 часов 00 минут 8 мая 2021 года принято решение отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области, и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", — написал министр.

Как сообщалось, с 1 мая 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 отменили на территории Киевской и Николаевской областей.

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Напомним, карантин в Украине продлен до 30 июня. 11 апреля 2021 года Министерство здравоохранения обновило карту карантина по коронавирусу в Украине.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране.

Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.