Общество 1 час назад

COVID-19: Киевская и Николаевская области выходят из "красной" зоны

На территории этих областей вводятся ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Сегодня, 30 апреля, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в ходе которого были приняты решения по эпидемической ситуации в двух регионах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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По его словам, Государственная комиссия решила отменить с 00:00 1 мая 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Николаевской областей.

Кроме этого, Госкомиссия решила применить на территории Киевской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности.

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Как сообщалось ранее, Киевская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 28 апреля решила ослабить противоэпидемические мероприятия в столице после 30 апреля.

Напомним, 14 апреля Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении ужесточенного карантина на две недели, то есть до 30 апреля.

В окружающей столицу Киевской области локдаун впоследствии также продлили до 30 апреля.

Отметим также, что 72% жителей Киева поддержали решение властей столицы ввести усиленный карантин (на момент опроса срок локдауна заявлялся с 5 по 16 апреля).

 

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