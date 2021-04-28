Киев решил ослабить карантин с 1 мая: транспорт заработает без спецпропусков

Киевская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 28 апреля решила ослабить противоэпидемические мероприятия в столице после 30 апреля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы надеемся, что и Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о пересмотре уровня эпидемической опасности и вывода столицы из "красной зоны", — добавил он.

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В частности, с 1 мая возобновит работу весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме без спецпропусков (с соблюдением определенных ранее норм), магазины и рынки, торгово-развлекательные центры, ярмарки, заведения общепита, спортивные залы и фитнес-центры, а также центры предоставления админуслуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

"Впрочем, владельцы этих заведений должны понимать, что работать можно только с соблюдением всех норм безопасности! Это в ваших интересах! Потому что если ситуация снова ухудшится, новых ограничений не избежать!" — подчеркнул также Кличко на брифинге в среду.

5 мая город восстановит учебный процесс в учреждениях общего дошкольного образования и в высших учебных заведениях. Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

В то же время, по словам Кличко, контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города будет усилен, будут организованы дополнительные патрули полиции и муниципальной охраны.

Напомним, 14 апреля Киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении ужесточенного карантина на две недели, то есть до 30 апреля. В окружающей столицу Киевской области локдаун впоследствии также продлили до 30 апреля.

Отметим также, что 72% жителей Киева поддержали решение властей столицы ввести усиленный карантин (на момент опроса срок локдауна заявлялся с 5 по 16 апреля).