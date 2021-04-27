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8 минут назад

В Киеве замглавы райполиции брал взятки за работу ресторанов при локдауне — прокуратура

Чиновник систематически требовал и получал взятки от руководителей заведений питания

Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве задержали заместителя начальника одного из столичных районных управлений полиции, попавшегося на получении взяток за работу ресторанов во время ужесточенного карантина, предписывавшего запрет на такую работу.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса и избрании ему меры пресечения. По месту работы задержанного проводятся обыски.

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По данным следствия, полицейский чиновник систематически требовал и получал от руководителей заведений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращение их работы во время карантина.

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"В ходе контроля за совершением преступления задокументировано получение им 25 тысяч грн от руководителей заведений. Правоохранители задержали его при получении еще 13 тысяч грн неправомерной выгоды", — сообщили в прокуратуре.

Разоблачили взяточника следователи территориального управления Госбюро расследований в Киеве при оперативном сопровождении Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции при содействии руководства Главного управления полиции в Киеве и под процессуальным руководством городской прокуратуры.

Напомним также, что на предыдущих выходных из-за нарушения карантинных мер по Covid-19 в Киеве, по данным властей столицы, были закрыты пять заведений, в частности ресторан-караоке Leo, рестораны Just Cafe и "Стейкхаус", а также ночные клубы Fifty и Sparks. В свою очередь, полиция сообщала о привлечении к ответственности администраторов другого списка заведений — Hype, Eshak, Shef, ресторана гостиницы Favor Park, а также упомянутых Fifty и Sparks.

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