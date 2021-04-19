Бизнес 50 минут назад

На выходных в Киеве закрыли пять ресторанов — КГГА

По словам первого зама Кличко, закрытые заведения и их посетители "почему-то считали себя особенными"

Фото: Facebook/Mykola Povoroznyk Фото: Facebook/Mykola Povoroznyk
Фото: Facebook/Mykola Povoroznyk

Группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевгорадминистрации и Главного управления полиции в Киеве 17-18 апреля проверили на соблюдение карантинных требований 40 заведений.

Как сообщил на своей странице в Facebook первый замглавы КГГА Николай Поворозник, было закрыто пять заведения, работавших с нарушением карантинных ограничений.

Кратко и по делу в Telegram

Речь идет о ресторане-караоке Leo, ресторанах Just Cafe и "Стейкхаус", ночных клубах Fifty и Sparks. На руководителей заведения составлено три протокола, а на посетителей — 67.

"Для всех правила одинаковы, но кое-кто почему-то считает, что для него есть исключения. В частности, особыми себя считали владельцы ночных заведений, закрытых в эти выходные, и посетители, на которых составили админпротоколы", — написал Поворозник.

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Он подчеркнул, что все это происходит в то время, когда все остальные предприниматели "не работают и страдают от убытков, когда транспорт работает в спецрежиме, когда больницы переполнены тяжелыми больными, когда врачи истощены, потому что работают сверхтяжело и когда чуть ли не каждый день умирают около полусотни человек".

"Как по мне, так это два разных мира: тот, в котором работают заведения, и в них множество отдыхающих, и тот, с которым я сталкиваюсь каждый день", — заявил чиновник.

Отметим при этом, что накануне полиция Киева сообщила, что за один день 17 апреля проверила 533 объекта хоздеятельности, отмечая, что подавляющее большинство выявленных нарушений — это работа развлекательных заведений, несмотря на запрет в рамках усиления карантинных требований.

Среди проверенных заведений были Hype, Fifty, Eshak, Sparks, Shef, ресторан гостиницы Favor Park, которые работали, несмотря на запрет. Сообщалось, что правоохранители зафиксировали факты нарушения карантинных требований и привлекли к ответственности администраторов заведений.

В результате за невыполнение требований статьи 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса об административных правонарушениях на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов о штрафах. Кроме того, составлено 250 протоколов на посетителей.

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