"Двери выбивать не будем": в полиции объяснили, как следят за теми, кто работает в локдаун

За время локдауна в Киеве, с 20 марта по 20 апреля 2021 года, подразделения превенции проверили 14 256 объектов хозяйствования и составили 700 административных протоколов за нарушение правил карантина. Об этом в ответ на запрос Delo.ua рассказали в пресс-службе столичной полиции.

Правоохранители сообщили, что также в общественных местах и транспорте проверяли, носят ли граждане маски — за месяц жесткого карантина на нарушителей вынесли 5330 постановлений.

Если исходить из предоставленных данных, получается, что только около 5% проверок заканчиваются админпротоколом. При этом в день в столице за неношение масок штрафуют в среднем по 172 человека.

"Каждый день в городе дежурят мобильные группы в составе полицейских, Нацгвардии, Госпотребслужбы и Муниципальной стражи. Они следят за тем, чтобы заведения соблюдали ограничения и правила карантина. Помимо этого полиция реагирует на сообщения граждан на линию 102 о том, что какие-либо заведения открыты", — пояснили в полиции.

Там добавили, что после такого звонка на место выезжает мобильная группа и проверяет информацию. Помимо бригад за порядком могут следить и участковые, если им территориально проще добраться до заведения.

В полиции рассказали, какие предпринимают меры, если работающие в карантин рестораны и кафе не пускают их внутрь.

"Если у правоохранителей есть основания считать, что внутри заведения есть посетители, если двери не закрыты, они могут зайти и проверить. Если же двери закрыты, полиция не может их выламывать, но вполне может остаться ждать, пока кто-то выйдет — в любом случае, посетители и администраторы не могут находиться в заведении вечно", — говорят в ведомстве.

А вот в ситуации, когда сотрудники заведения уверяют, что внутри не посетители, а персонал, полиция может проверить по документам и установить, действительно ли эти люди там работают.

Напомним, ранее сообщалось, что столичные кафе и бары продолжают тайно принимать клиентов, несмотря на ограничения. Обычно посетители попадают в заведение "по звонку" или "по спискам" после предварительной брони.

Прибывших на место встречают и проводят через черный ход. Хотя штрафы за нарушение локдауна грозят внушительные — от 34 тысяч до 170 тысяч грн — отдельные заведения работают даже после составления на них протокола.

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