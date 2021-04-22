Политика 30 минут назад

Киевская область решила продлить локдаун до конца апреля

Власти констатируют, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе остается сложной

Ирпень. Фото: скриншот видео FLYUA Ирпень. Фото: скриншот видео FLYUA
Ирпень. Фото: скриншот видео FLYUA

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 22 апреля продлила действие в регионе дополнительных противоэпидемических мероприятий, введенных 2 апреля. Об этом говорится в сообщении Киевской обламинистрации.

"Ситуация с заболеванием Covid-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализаций также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю", — сообщил первый заместитель главы ОГА Дмитрий Назаренко.

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В частности, отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния:
- рекомендовано решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
- разрешено с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме периодов с 7:00 по 10:00 и с 16:00 до 20:00;

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- поручено обеспечить перевозки пассажиров в количестве до 50% мест;
- поручено обеспечить информирование жителей области об изменениях в графиках перевозок;
- рекомендовано обеспечить приоритетное обслуживание предприятиями торговли с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

"Кроме того, на территории Киевщины продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня", — подчеркивают в ОГА.

Напомним при этом, что в Киевской школе экономики прогнозируют, что Киев и еще пять областей, включая Киевскую, могут на следующей неделе выйти из "красной" зоны эпидемической опасности Covid-19.

Отметим также, что 21 апреля Кабинет министров решил продлить в Украине усиленные карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 до 30 июня.

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