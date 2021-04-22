В КШЭ прогнозируют отмену "красной" зоны по Covid-19 в Киеве и пяти областях уже в апреле

В Киевской школе экономики прогнозируют, что Киев и еще пять областей могут на следующей неделе выйти из "красной" зоны эпидемической опасности коронавирусной инфекции.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил на пресс-брифинге 22 апреля руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Юрий Ганиченко.

"Ситуация с Covid-19 в Украине продолжает стабилизироваться. Началась постепенная разгрузка ресурсов медицинской системы. На следующей неделе из "красной" зоны могут выйти шесть регионов, в частности Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев", — сказал он.

Ганиченко отметил, что в большинстве из этих регионов превышается коэффициент выявления новых случаев инфицирования коронавирусом из-за недостаточного количества тестирований.

При этом он добавил, что в "красную" зону может войти Донецкая область.

"В Донецкой области загруженность коек приближается к критической. Ожидается, что сегодня-завтра будет заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, где рассмотрят вопрос включения Донецкой области в "красную" зону", — сказал он.

Напомним, что накануне Госкомиссия по ТЭБ и ЧС отменила с 22 апреля "красную" зону в Черновицкой области. Ранее с 10 апреля из "красной" зоны был исключен первый регион — Ивано-Франковская область, а с 11 апреля за ней последовала Закарпатская.