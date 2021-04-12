Бизнес 1 час назад

"Буковель" возобновил работу

По словам основателя курорта Александра Шевченко, "тут не живут никакие вирусы"

Буковель. Фото: Facebook-страница курорта Буковель. Фото: Facebook-страница курорта
Буковель. Фото: Facebook-страница курорта

Горнолыжный курорт "Буковель" в Ивано-Франковской области возобновил свою работу с 10 апреля после того, как регион вышел из "красной" зоны эпидемической опасности по Covid-19, попав сразу в "желтую". Об этом объявил на своей странице в Facebook основатель курорта Александр Шевченко.

"Буковель" открывается. И постепенно, постепенно будет каждый день открываться — больше и больше разных развлечений и объектов. Хочу сказать, что, слава Богу, восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату. Каким-то тайным образом мы перескочили из "красной" зоны так называемой сразу в "желтую", минуя "оранжевую". Думайте, почему", — сказал он.

Кратко и по делу в Telegram

Экс-нардеп доволен тем, что украинские Карпаты снова могут принимать туристов, и заявил также, что "тут не живут никакие вирусы". По словам Шевченко, первыми на курорте заработают 1-й, 2-й и 7-й подъемники.

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На странице "Буковеля" в Facebook перед его открытием также появилось аналогичное сообщение. "Те самые новости, которых вы так ждали! "Буковель" — открыт. Трассы — заснежены. Подъемники — работают", — указано в нем.

Напомним также, что спустя день после перехода Ивано-Франковской области из "красной" зоны в "желтую" аналогичное решение было принято для Закарпатской области. В то же время в "красную" зону с 11 апреля попала Харьковская область.

Отметим, что в начале марта со стороны руководства Министерства здравоохранения, из Офиса президента и даже от мэра Ивано-Франковска звучали обвинения в адрес "Буковеля" в том, что именно массовое посещение этого курорта вызвало критический рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в области.

При этом 28 марта прошли довыборы депутата Верховной Рады от округа №87, охватывающего часть области, на которых баллотировался Шевченко. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, на них победил не он, а кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. Однако Шевченко оспорил его победу, и на сегодня этот протокол отменен судом.

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