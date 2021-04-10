В Украине обновили карантинное зонирование: Закарпатье перестает быть "красным" регионом

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций перевела Закарпатскую область из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности с 11 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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"По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00:00 11 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидопасности", — написал министр.

В то же время, по состоянию на 10 апреля в Киеве и 19 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 11 областей и город Киев.

По данным Минздрава, на сегодняшний день, кроме вышеупомянутой Закарпатской области, в "красной" зоне находятся Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

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К "оранжевой" зоне отнесены Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

В "желтой" зоне находятся Ивано-Франковская и Херсонская области.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.

Источник фото: Depositphotos.