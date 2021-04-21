Политика 50 минут назад

Черновицкую область решили вывести из "красной" зоны по Covid-19 сразу в "желтую"

Это уже третий регион, который официально выходит из зоны наибольшей эпидемической опасности коронавируса

Фото: Черновицкий горсовет Фото: Черновицкий горсовет
Фото: Черновицкий горсовет

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 21 апреля решила установить с начала суток 22 апреля "желтый" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Черновицкой области с соответствующим послаблением ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов. Таким образом, данный регион станет третьим официально выходящим из зоны наибольшей эпидемической опасности коронавируса. 

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Отметим, что с 10 апреля из "красной" зоны по Covid-19 была исключена Ивано-Франковская область, а с 11 апреля за ней последовала Закарпатская.

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На сегодня в "красной" зоне остаются Львовская, Хмельницкая, Житомирская, Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Одесская область и Киев. Последней из них "покраснела" с 15 апреля Полтавская область.

Напомним, что еще неделю назад в Министерстве здравоохранения заявили о начале спада заболеваемости коронавирусной инфекцией, что подтверждалось и анализом Национальной академии наук.

Тем временем 21 апреля Кабинет министров решил продлить в Украине усиленные карантинные ограничения и режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 до 30 июня.

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