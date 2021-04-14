Степанов заявил о спаде заболеваемости Covid-19 в Украине: в Академии наук подтверждают

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что эпидемия коронавирусной инфекции в Украине пошла на спад. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Эпидемия начинает идти на спад. Мы выдержали очередной скачок заболеваемости Covid-19, и постепенно ситуация начала улучшаться. Как и прогнозировали наши эксперты-эпидемиологи, рост количества больных продолжалcя до начала апреля", — отметил чиновник.

По его словам, спад заболеваемости по Украине наблюдается уже 10 дней, во многих регионах ситуация стабилизируется.

"Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Несколько областей, в частности Ивано-Франковская и Закарпатская, вышли из "красной" зоны", — добавил министр.

Отметим, что с 10 апреля из "красной" эпидопасности Covid-19 зоны была исключена Ивано-Франковская область, а с 11 апреля за ней последовала Закарпатская. В то же время других регионов, вышедших из "красной" зоны, на сегодня нет.

"Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2000 пациентов меньше, чем в позапрошлой. Также мы видим снижение количества заболевших. Я благодарю всех врачей, спасших множество жизней, несмотря на истощение и опасность для собственного здоровья", — подчеркнул Степанов.

При этом он выразил уверенность, что именно благодаря "четкой стратегии и выверенным действиям" Минздрава украинцы смогли пережить пик третьей волны пандемии без паники и с минимальными ограничениями.

"Наш адаптивный карантин, эффективность которого оценили и в Европе, был определенным балансом между жизнью страны, работой предпринимателей и эпидемиологией. Мы постоянно держали руку на пульсе, увеличивая количество коек с приподнятым кислородом в соответствии с потребностями, обновляя протоколы лечения, чтобы максимально эффективно противостоять болезни", — добавил министр.

В то же время он подчеркнул, что ситуация в некоторых регионах, в частности в Киеве, Киевской, Львовской и Полтавская областях "остается сверхсложной".

В свою очередь, как сообщает Национальная академия наук, рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, установила, что за неделю с 7 по 13 апреля в Украине был пройден пик дневного прироста числа новых случаев заболевания.

"Хотя данные официальной статистики могут быть незначительно искажены из-за нерегулярности внесения устаревших случаев, динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение. По летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что снижение количества новых выявлений коронавируса происходит в более чем половине областей Украины.

Количество новых госпитализаций также начало медленно снижаться, но наполненность коек, обеспеченных подачей кислорода, все еще растет. Улучшение госпитальной динамики ожидается примерно через две недели.

"Позитивность образцов тестов в течение последней недели снизилась с 33,3% до 32,4% на фоне уменьшения объемов тестирования, что является еще одним индикатором положительной динамики", — заявляют аналитики.

Анализ возрастной структуры инфицированных, госпитализированных и умерших показал, что по сравнению с осенней волной кардинальных изменений не произошло. Доля мужчин в летальной статистике снизилось с 53,3% в сентябре до 46,9% в марте, при этом доля инфицированных или госпитализированных мужчин оставалась постоянной в течение всего периода, составляя около 40%.

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Также сообщается, что в феврале две трети всех выявленных образцов вируса оказались британским штаммом B.1.1.7. Наиболее пораженными этим штаммом вируса были западные области Украины и Киев.

Среднее же за последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 составляет 14817 в сутки, а среднее количество новых летальных случаев в сутки — 392.

Напомним, что на сегодня в "красной" зоне по коронавирусу, несмотря на исключение двух областей, находится 13 регионов. Последней была включена с 15 апреля Полтавская область.