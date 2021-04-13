Политика 30 минут назад

С 15 апреля локдаун решили ввести в Полтавской области

Таким образом, в Украине снова станет 13 регионов в "красной" зоне

Фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области Фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области
Фото: Служба автомобильных дорог в Полтавской области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 13 апреля решила установить с начала суток 15 апреля "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Полтавской области с применением соответствующих ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале сообщил, что "Укрзализниця" отработает формат ограничений", который будет введен в связи с этим в Полтавской области.

"В течение недели УЗ вместе с Мининфраструктуры и Минздравом предоставят предложения по организации перевозок в регионе. До этого поезда дальнего следования будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будет ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", — подчеркнул он.

Напомним, с 10 апреля из "красной" зоны был исключен первый регион — Ивано-Франковская область. Уже с 11 апреля за ней последовала Закарпатская. В то же время также с 11 апреля соответствующие ограничения были введены в Харьковской области.

Ранее они были введены во Львовской, Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

При этом до этого министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в случае введения "красной зоны" в большинстве областей, то есть, минимум в 13 из них, жесткий карантин придется вводить уже по всей стране. Об этом также заявлял еще 4 марта и премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время 17 марта Степанов выступил уже против введения общенационального жесткого карантина. А 7 апреля об отсутствии необходимости в общенациональном локдауне заявил и Шмыгаль.

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