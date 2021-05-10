Коронавирус: в Украине за сутки менее 3000 новых заражений и 9000 выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 10 мая 2021 года зафиксировано 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 159 детей и 31 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1414 человек, летальных случаев — 119, выздоровели — 9002 человека, осуществлено тестирований за сутки — 21 тысяча 883 (в том числе методом ПЦР — 13 тысяч 158, методом ИФА — 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6475).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 122 тысячи 327 человек, выздоровели — 1 млн 768 тысяч 753 человека, летальных исходов — 46 тысяч 512, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 668 тысяч 937.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Кроме того, за сутки 9 мая в Украине привито против коронавируса 1004 человека.

От начала прививочной кампании привито 863 тысячи 645 человек, из них получили 1 дозу — 863 тысячи 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.

По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 тысяч 431 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 101 случай / 0 прививок;

Винницкая область — 38 случаев / 0 прививок;

Волынская область — 95 случаев / 19 прививок;

Днепропетровская область — 449 случаев / 0 прививок;

Донецкая область — 243 случая / 61 прививки;

Житомирская область — 132 случая / 0 прививок;

Закарпатская — 32 случая / 10 прививок;

Запорожская область — 74 случая / 15 прививок;

Ивано-Франковская область — 50 случаев / 50 прививок;

Киевская область — 184 случая / 23 прививки;

Кировоградская область — 72 случая / 0 прививок;

Луганская область — 31 случай / 0 прививок;

Львовская область — 217 случаев / 470 прививок;

Николаевская область — 156 случаев / 79 прививок;

Одесская область — 83 случая / 0 прививок;

Полтавская область — 130 случаев / 21 прививки;

Ровенская область — 67 случаев / 56 прививок;

Сумская область — 54 случая / 20 прививок;

Тернопольская область — 108 случаев / 90 прививок;

Харьковская область — 175 случаев / 0 прививок;

Херсонская область — 90 случаев / 0 прививок;

Хмельницкая область — 15 случаев / 0 прививок;

Черкасская область — 126 случаев / 0 прививки;

Черновицкая область — 58 случаев / 90 прививок;

Черниговская область — 37 случаев / 0 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, за 8 мая в Украине было зафиксировано 5372 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 244 детей и 57 медработников.