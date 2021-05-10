Коронавирус: в Украине за сутки менее 3000 новых заражений и 9000 выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 10 мая 2021 года зафиксировано 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 159 детей и 31 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1414 человек, летальных случаев — 119, выздоровели — 9002 человека, осуществлено тестирований за сутки — 21 тысяча 883 (в том числе методом ПЦР — 13 тысяч 158, методом ИФА — 2250, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 6475).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 122 тысячи 327 человек, выздоровели — 1 млн 768 тысяч 753 человека, летальных исходов — 46 тысяч 512, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 668 тысяч 937.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Кроме того, за сутки 9 мая в Украине привито против коронавируса 1004 человека.
От начала прививочной кампании привито 863 тысячи 645 человек, из них получили 1 дозу — 863 тысячи 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Известно, что прививки проводились 15 мобильными бригадами по иммунизации и 25 пунктами прививки.
По состоянию на 9 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 тысяч 431 человек.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 101 случай / 0 прививок;
Винницкая область — 38 случаев / 0 прививок;
Волынская область — 95 случаев / 19 прививок;
Днепропетровская область — 449 случаев / 0 прививок;
Донецкая область — 243 случая / 61 прививки;
Житомирская область — 132 случая / 0 прививок;
Закарпатская — 32 случая / 10 прививок;
Запорожская область — 74 случая / 15 прививок;
Ивано-Франковская область — 50 случаев / 50 прививок;
Киевская область — 184 случая / 23 прививки;
Кировоградская область — 72 случая / 0 прививок;
Луганская область — 31 случай / 0 прививок;
Львовская область — 217 случаев / 470 прививок;
Николаевская область — 156 случаев / 79 прививок;
Одесская область — 83 случая / 0 прививок;
Полтавская область — 130 случаев / 21 прививки;
Ровенская область — 67 случаев / 56 прививок;
Сумская область — 54 случая / 20 прививок;
Тернопольская область — 108 случаев / 90 прививок;
Харьковская область — 175 случаев / 0 прививок;
Херсонская область — 90 случаев / 0 прививок;
Хмельницкая область — 15 случаев / 0 прививок;
Черкасская область — 126 случаев / 0 прививки;
Черновицкая область — 58 случаев / 90 прививок;
Черниговская область — 37 случаев / 0 прививок.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, за 8 мая в Украине было зафиксировано 5372 новых случая коронавирусной болезни, в том числе у 244 детей и 57 медработников.