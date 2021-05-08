В Еврокомиссии призывают США и другие страны увеличить экспорт вакцин против COVID-19

США и другие страны, в которых производят вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, должны активно расширять их экспорт, а не просто говорить об отказе от защиты прав интеллектуальной собственности.

Об этом на пресс-конференции в португальском Порту, где сегодня, 8 мая, открывается неформальный саммит Евросоюза заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйнен, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы должны быть открыты для ведения дискуссии по этому вопросу. Но в процессе этой дискуссии следует рассматривать проблему под углом зрения в 360 градусов, потому что сейчас вакцины нужны всему миру", — отметила чиновница.

Урсула фон дер Ляйнен призвала следовать примеру Евросоюза, который "является единственным регионом мира, экспортирующим вакцины в больших масштабах".

По ее словам, около 50% вакцин против коронавируса европейского производства экспортируется почти в 90 стран, в том числе в рамках программы COVAX, поддерживаемой Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы приглашаем всех, кто участвует в обсуждении отказа от прав интеллектуальной собственности, также присоединиться к нам, чтобы взять на себя обязательство экспортировать большую долю того, что производится в их регионе", — сказала глава ЕК.

Она добавила, что только увеличение производства, устранение барьеров на экспорт и совместное использование вакцин могут немедленно помочь быстро бороться с пандемией.

"Итак, что необходимо в краткосрочной и среднесрочной перспективе: прежде всего обмен вакцинами. Во-вторых, экспорт вакцин, которые производятся. И третье-это инвестиции в увеличение мощностей по производству вакцин", — подытожила фон дер Ляйен.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса от компании Moderna (США) для экстренного применения.

Вакцину Moderna рассмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала препарат для всех возрастных групп, кроме несовершеннолетних.

На решение ВОЗ также повлияло то, что этот препарат уже одобрили регуляторы ЕС и США — Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.