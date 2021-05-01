ВОЗ одобрила вакцину против коронавируса от Moderna

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса от компании Moderna (США) для экстренного применения.

До этого в ВОЗ уже разрешили использовать препараты от Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca (CoviShield и AstraZeneca-SKBio), сообщила пресс-служба организации.

Так, вакцину Moderna рассмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала препарат для всех возрастных групп, кроме несовершеннолетних.

На решение ВОЗ также повлияло то, что этот препарат уже одобрили регуляторы ЕС и США — Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Как отмечается, одобрение ВОЗ означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины.

Это решение, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины от Moderna в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.

Известно, что вакцина американской компании Moderna стала второй в мире, которая после завершения трех этапов клинических исследований показала высокую эффективность в предотвращении заражения коронавирусом.

Moderna сообщила, что эффективность ее препарата составляет 94,1%, в том числе она гарантирует защиту от тяжелого течения COVID-19. Позже в компании отметили, что через полгода после введения второй дозы вакцина эффективна на 90%.

Едва ли не самое большое преимущество вакцины Moderna над препаратом от Pfizer и BioNTech в том, что она не требует хранения при сверхнизких температурах (минус 70 градусов по Цельсию). В частности, вакцина Moderna не портится при стандартных температурах холодильника — 2-8°С.