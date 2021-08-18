Коронавирус: в Украине за сутки более 1400 новых заражений, 40 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 18 августа 2021 года зафиксировано 1447 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 104, медработников — 38, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 677 человек, летальных исходов — 40, выздоровели — 712 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 27 тысяч 53 человека, методом ИФА — 9171 человек, экспресс-тестами — 24 тысячи 430 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 268 тысяч 666 человек, выздоровели — 2 млн 198 тысяч 220 человек, летальных исходов — 53 тысячи 336, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 726 тысяч 235.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве (181), Донецкой (155), Одесской (130), Днепропетровской (93) и Харьковской (89) областях.

Кроме того, за сутки 17 августа в Украине привито против коронавируса 118 тысяч 594 человека. Одну дозу вакцины получили 58 тысяч 441 человек, а полностью иммунизированы — 60 тысяч 153 человека.

Известно, что в течение суток работали 839 мобильных бригад, 2797 пунктов прививки и 317 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 851 тысяча 541 человек, из них получили одну дозу — 4 млн 581 тысяча 539 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 851 тысяча 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине на данный момент проведено 7 млн 702 тысячи 997 прививок от коронавируса.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 17 августа 2021 года было зафиксировано 890 новых случаев COVID-19.