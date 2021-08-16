Политика и экономика 40 минут назад

Ни один протокол на "Эпицентр" о работе в карантин не дошёл до суда — экспорты

Претензии у Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины к сети магазинов появились в мае 2020 года

Ни один протокол на "Эпицентр" о работе в карантин не дошёл до суда — экспорты Ни один протокол на "Эпицентр" о работе в карантин не дошёл до суда — экспорты

В работе сетей "Эпицентр-К", "Новая Линия" и "Леруа Мерлен" во время карантина весной 2020 Антимонопольный комитет Украины не нашел нарушений.

Об этом заявили в проекте Лига Антитраста.

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По результатам расследования в АМКУ решили, что подтвердить неправомерность действий магазинов можно только на основании решения суда. Но ни один из 26 протоколов, составленных на магазины Эпицентра, по словмам экспертов Лиги Антитрастане, дошли до суда.

"Из 26 протоколов составленных на Эпицентр, в суд не дошел ни один: нарушение незначительное (наказание — устное замечание), отсутствует фиксация факта нарушения, не указано какую норму и какого нормативного акта возбуждено, протокол составлен не на ту личность и др. К тому же никто вообще не контролирует судьбу составленных протоколов и их следы теряются в архивах", — говорится в заявлении проекта.

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Напомним, что весной 2020 года Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало исследование нарушений "Эпицентром" и "Новой линией" конкурентного законодательства во время карантинных мероприятий.

"Возмущение граждан по поводу работы некоторых сетей во время карантина естественное. С точки зрения антимонопольного законодательства, работа "Эпицентра" и "Новой линии" во время карантина является получением неправомерного преимущества над конкурентами. Абсолютное большинство непродовольственных торговых сетей и отдельных магазинов выполнили предписания и приостановили деятельность для уменьшения риска распространения коронавируса", — написал глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, АМКУ получил основания для начала исследования.

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