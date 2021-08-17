Коронавирус: в Украине за сутки почти 900 новых заражений, 27 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 17 августа 2021 года зафиксировано 890 новых случаев COVID-19.

В частности, заболели 81 ребенок и 10 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 379 человек, летальных исходов — 27, выздоровели — 433 человека, осуществлено тестирований за сутки — 47 тысяч 429 (в частности, методом ПЦР — 21 тысяча 347, методом ИФА — 7655), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 18 тысяч 427.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 267 тысяч 219 человек, выздоровели — 2 млн 197 тысяч 508 человек, летальных исходов — 53 тысячи 296, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 699 тысяч 182.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (127), в Одесской (111), Харьковской (86), Запорожской (74) и Луганской (68) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки выгляди так:

город Киев — 127 случаев;

Винницкая область — 7 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 49 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 12 случаев;

Закарпатская область — 22 случая;

Запорожская область — 74 случая;

Ивано-Франковская область — 24 случая;

Киевская область — 48 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 68 случаев;

Львовская область — 49 случаев;

Николаевская область — 16 случаев;

Одесская область — 111 случаев;

Полтавская область — 10 случаев;

Ровенская область — 21 случай;

Сумская область — 28 случаев;

Тернопольская область — 6 случаев;

Харьковская область — 86 случаев;

Херсонская область — 12 случаев;

Хмельницкая область — 43 случая;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 41 случай.

В то же время данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки 16 августа в Украине привито против коронавируса 123 тысячи 637 человек. Одну дозу вакцины получили 70 тысяч 405 человек, а полностью иммунизированы — 53 тысячи 232 человека.

Известно, что в течение суток работали 804 мобильные бригады, 2755 пунктов прививки и 324 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 793 тысячи 100 человек, из них получили одну дозу — 4 млн 793 тысячи 98 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 791 тысяча 305 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 млн 584 тысячи 403 прививки.

Напомним, за сутки 15 августа в Украине было зафиксировано 417 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 31 среди детей и 10 среди медработников.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!