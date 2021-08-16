Общество 1 час назад

В Украине за сутки выявили еще 417 человек с Covid-19, а 14 умерли

Привиты от Covid-19 в течение воскресенья были 51 тысяча 68 человек

Фото: Сумской горсовет Фото: Сумской горсовет
Фото: Сумской горсовет

За сутки 15 августа в Украине зафиксировано 417 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 31 среди детей и 10 среди медработников. Об сообщает Министерство здравоохранения.

За день 14 человек от Covid-19 умерло, а 248 выздоровело. Госпитализировано с этой болезнью, в том числе с подозрением на нее, 433 человека.

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Всего с начала эпидемии в стране выявлено 2 млн 266 тысяч 329 случаев заражения, 53 тысячи 269 умерло, а 2 млн 197 тысяч 75 — выздоровело.

Больше всего новых случаев выявлено в Киеве (59), Одесской (47), Винницкой (35) и Сумской (32) областях.

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В течение воскресенья 51 тысяча 68 человек были привиты от Covid-19, в том числе 31 675 — первой дозой вакцины, 19 тысяч 393 — второй.

За день использовано 19 тысяч 524 дозы препарата Comirnaty от Pfizer, 18 тысяч 800 доз — Moderna, 10 тысяч 156 доз — CoronaVac от Sinovac, 1088 — AstraZeneca, а также засчитана вакцинация привитыми препаратом от Janssen 1500 людям (при этом в предыдущие дни этот показатель рос только на величины, кратные 1 тысяче).

Напомним, что за 14 августа в Украине выявили 695 человек с коронавирусом, 13-го — 1353, а днем ранее — 1263.

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