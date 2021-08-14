Коронавирус: в Украине за сутки более 1300 новых заражений, 21 человек умер

В Украине по состоянию на утро 14 августа 2021 года зафиксировано 1353 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 99, медработников — 33, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 641 человека, летальных исходов — 21, выздоровел — 791 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 24 тысячи 962 человека, методом ИФА — 9121 человек, экспресс-тестами — 17 тысяч 68 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 265 тысяч 217 человек, выздоровели — 2 млн 196 тысяч 589 человек, летальных исходов — 53 тысячи 238, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 652 тысячи 141.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (198), Харьковской (138), Днепропетровской (117), Донецкой (98) и Одесской (81).

Кроме того, за сутки 13 августа в Украине привито против коронавируса 161 тысячу 792 человека. Одну дозу вакцины получили 106 тысяч 206 человек, а полностью иммунизированы — 55 тысяч 586 человек.

Известно, что в течение суток работали 926 мобильных бригад, 2879 пунктов прививки и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 644 тысячи 649 человек, из них получили одну дозу — 4 млн 644 тысячи 647 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 688 тысяч 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 млн 333 тысячи 550 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 августа 2021 года было зафиксировано 1263 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.