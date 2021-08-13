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Коронавирус: в Украине за сутки более 1200 новых заражений, 44 человека умерли

За сутки 12 августа в Украине привито против коронавируса 163 тысячи 310 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

В Украине по состоянию на утро 13 августа 2021 года зафиксировано 1263 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 73, медработников — 52, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 613 человек, летальных исходов — 44, выздоровели — 1007 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 22 тысячи 318 человек, методом ИФА — 8133 человека, экспресс-тестами — 16 тысяч 904 человека.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 263 тысячи 864 человека, выздоровели — 2 млн 195 тысяч 798 человек, летальных исходов — 53 тысячи 217, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 627 тысяч 179.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

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Кроме того, за сутки 12 августа в Украине привито против коронавируса 163 тысячи 310 человек. Одну дозу вакцины получили 110 тысяч 545 человек, а полностью иммунизированы — 52 тысячи 765 человек.

Известно, что в течение суток работали 1002 мобильные бригады, 2860 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 538 тысяч 443 человека, из них получили одну дозу — 4 млн 538 тысяч 441 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 633 тысячи 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 млн 171 тысячу 758 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 12 августа было выявлено 1247 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 77 детей и 41 медработника.

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