ВОЗ начнет тестировать три новых лекарства от Covid-19: предыдущие не помогали

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале следующего этапа проводимого по ее инициативе международного клинического исследования "Солидарность", в рамках которого на госпитализированных с Covid-19 пациентах будут тестировать три новых препарата.

Как говорится в сообщении ВОЗ, препараты артесунат, иматиниб и инфликсимаб были выбраны независимой экспертной комиссией, поскольку выяснилось, что они могут снижать риск смерти госпитализированных с коронавирусной инфекцией.

Они уже используются по другим показаниям: артесунат — при тяжелых формах малярии, иматиниб — при некоторых формах рака, а инфликсимаб — при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Отмечается, что исследование "Солидарность Плюс" будет крупнейшим глобальным проектом сотрудничества между государствами-членами ВОЗ.

"В нем участвуют тысячи исследователей из более 600 больниц в 52 странах, что на 16 стран больше, чем на первом этапе испытаний. Это позволит исследованию оценить несколько видов лечения одновременно с использованием единого протокола, с набором тысяч пациентов для получения надежных оценок влияния препарата на смертность, даже если эффект будет умеренным", — говорится в сообщении.

ВОЗ отмечает, что ранее исследовалось влияние на госпитализированных пациентов с Covid-19 четырех препаратов — ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона, однако результаты показали, что они практически не производили эффекта на больных.

Артесунат производится компанией Ipca, используется для лечения малярии. В рамках испытаний его будут вводить внутривенно в течение 7 дней, используя стандартную дозу, рекомендованную для лечения тяжелой формы малярии.

Он является производным артемизинина, противомалярийного препарата, получаемого из травы Artemisia annua. Артемизинин и его производные широко используются для лечения малярии и других паразитарных заболеваний более 30 лет и считаются очень безопасными. Консультативная группа ВОЗ по лечению Covid-19 рекомендовала оценить противовоспалительные свойства артесуната.

В свою очередь иматиниб производится компанией Novartis. При исследовании его будут вводить перорально один раз в день в течение 14 дней. Используемая доза представляет собой стандартную поддерживающую дозу, которая является нижней границей дозы, которую пациенты с гематологическими злокачественными новообразованиями получают в течение продолжительных периодов времени.

Иматиниб — это низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы, разработанный в виде перорального химиотерапевтического препарата, используемого для лечения определенных типов рака.

Экспериментальные и ранние клинические данные свидетельствуют о том, что иматиниб устраняет синдром капиллярной утечки легких. Рандомизированное клиническое исследование, проведенное в Нидерландах, показало, что иматиниб может принести клиническую пользу госпитализированным пациентам с Covid-19.

Наконец, инфликсимаб — это препарат, выпускаемый компанией Johnson and Johnson и использующийся для лечения заболеваний иммунной системы. При испытании его будут вводить внутривенно в виде разовой дозы. Это будет стандартная доза, которую пациенты с болезнью Крона получают в течение длительного периода времени.

Инфликсимаб — это ингибитор фактора некроза опухоли (TNF) альфа, химерное моноклональное антитело, распознающее человеческий TNF-альфа. Биопрепараты против TNF уже более 20 лет как одобрены для лечения некоторых аутоиммунных воспалительных состояний и демонстрируют безопасность и благоприятную эффективность в ограничении воспалений широкого спектра, в том числе у пожилых людей, которые наиболее уязвимы к Covid-19.

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