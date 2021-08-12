Общество 1 час назад

В Украине за сутки выявили 1247 новых случаев Covid-19, умерло 24 человека

Прививки против коронавируса за сутки получили более 162 тысяч человек, из них почти две трети — первой дозой

Фото: Харьковская обладминистрация Фото: Харьковская обладминистрация
Фото: Харьковская обладминистрация

В Украине за сутки 11 августа выявлено 1247 новых случаев коронавирусной болезни, в том числе у 77 детей и 41 медработника. 24 человека умерли от Covid-19, а 1039 выздоровели. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Всего же за время эпидемии выявлено 2 млн 262 тысячи 601 случай этого заболевания, 53 тысячи 173 человека от него скончались, а 2 млн 194 тысячи 791 выздоровел.

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Больше всего новых случаев за день выявлено в Киеве (205), Харьковской (93), Одесской (77) и Донецкой (75) областях. Госпитализировано с подозрением на Covid-19 было 588 человек.

Также отмечается, что за сутки было сделано 48 тысяч 51 тест на коронавирус, в том числе 22 тысячи 49 — методом ПЦР и 8 тысяч 735 — методом ИФА.

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Вакцинировано же от Covid-19 было 162 тысячи 49 человек, в том числе 103 тысячи 345 — первой дозой, а 58 тысяч 704 — второй. За все время вакцинационной кампании использовано уже 7 млн 8 тысяч 448 доз различных препаратов, в том числе 4 млн 427 тысяч 896 для первого укола, а 2 млн 580 тысяч 552 — для повторного.

Напомним, что за 10 августа в Украине выявили 1122 новых случая коронавирусной инфекции, а днем ранее — 781. В выходной день 8 августа новых заболевших выявили лишь 300.

Тем временем Кабинет министров на заседании 11 августа решил продлить действие в Украине адаптивного карантина для предотвращения заболеваемости Covid-19 на месяц — до 1 октября.

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