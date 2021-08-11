Американский штамм коронавируса повышает смертность от COVID-19 до 82% — исследование

Штамм коронавирусной инфекции COVID-19 под названием "йота" (также известен как B.1.526), выявленный в США, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции.

Об этом заявили ученые из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете.

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Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020 по апрель 2021 года. В ходе исследований они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15-25% быстрее, чем другие известные мутации.

Кроме этого, новый штамм способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46%, 82% и 62% среди лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет соответственно по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов, передает News-Medical.

Перед этим ученые выяснили, что летальность при заражении коронавирусом составляет от 0,3 до 1,5%, причем большая часть исследований выявляла этот показатель в диапазоне от 0,5 до 1,5%.

Таким образом, как сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на результаты нескольких исследований, из тысячи заболевших в среднем умирают от пяти до десяти человек..

Вирус B.1.526 был впервые обнаружен в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позднее его выявили во всех американских штатах, а также в 27 странах мира.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса.

Напомним, в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) пришли к выводу, что дельта-вариант коронавируса вызывает более серьезное заболевание, чем предыдущие варианты, и распространяется так же легко, как ветряная оспа, причем вне зависимости от того, были ли инфицируемые вакцинированы.

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