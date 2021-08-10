Общество 6 минут назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили около 800 зараженных, 24 человека скончались

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, а также Донецкой, Одесской, Харьковской, Хмельницкой, и Полтавской областях

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 10 августа, в Украине зафиксировано 781 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 37 детей и 28 медработников.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В течение минувших суток госпитализированы с коронавирусом 335 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяч 390 пациентов и зарегистрировано 24 летальных случая.

Кроме этого, за сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 21 тысяча 705 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 7 тысяч 698 пациентов и экспресс-тестами — 15 тысяч 150 человек.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

За все время пандемии в Украине COVID-19 был выявлен у 2 млн 260 тысяч 232 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 192 тысячи 592 украинцев и скончались 53 тысячи 124 человека. Кроме этого, в течение этого периода было проведено 11 млн 559 тысяч 179 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (167), а также Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

Напомним, по состоянию на 9 августа, в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Венгрия открыла наземную границу для украинцев: тесты или вакцинация больше не нужны
Венгрия открыла наземную границу для украинцев: тесты или вакцинация больше не нужны
Финляндия открыла свои границы для украинцев
Финляндия открыла свои границы для украинцев
Власти США заговорили о необходимости дополнительной дозы вакцины для привитых от Covid-19
Власти США заговорили о необходимости дополнительной дозы вакцины для привитых от Covid-19
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Между Украиной и Румынией планируют создать еще одну речную переправу

  3. "Символизирует код нации": НБУ ввел монету с аистами в честь 30-летия независимой Украины

  4. Позбавити громадянства за паспорт РФ: чому ініціатива Ради є неефективною та недоречною

  5. Нацбанк не дає гривні зміцнитися, а ОВДП не користуються попитом. Яким буде курс валют

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...