COVID-19: за сутки в Украине выявили около 800 зараженных, 24 человека скончались

По состоянию на 10 августа, в Украине зафиксировано 781 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 37 детей и 28 медработников.

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В течение минувших суток госпитализированы с коронавирусом 335 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяч 390 пациентов и зарегистрировано 24 летальных случая.

Кроме этого, за сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 21 тысяча 705 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 7 тысяч 698 пациентов и экспресс-тестами — 15 тысяч 150 человек.

За все время пандемии в Украине COVID-19 был выявлен у 2 млн 260 тысяч 232 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 192 тысячи 592 украинцев и скончались 53 тысячи 124 человека. Кроме этого, в течение этого периода было проведено 11 млн 559 тысяч 179 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (167), а также Донецкой (78), Одесской (62), Харьковской (60), Хмельницкой (35), и Полтавской (35) областях.

Напомним, по состоянию на 9 августа, в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник фото: Depositphotos