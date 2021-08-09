Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили 300 новых заражений

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве, а также в Одесской, Тернопольской, Винницкой и Черновицкой областях

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 9 августа, в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 20 детей и двое медработников.

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Также за минувшие сутки:

– госпитализированы — 400 человек;

– летальных случаев — 5;

– выздоровели — 281 человек;

За сутки протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 9 тысяч 383 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 1 тысяча 424 лица, экспресс-тестами — 5 тысяч 913 человека.

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За все время пандемии в Украине заболело — 2 млн 259 тысяч 451 человек, выздоровели от этой болезни 2 млн 191 тысяча 202 пациента и зарегистрировано 53 тысячи 100 летальных случаев. В течение этого времени проведено 11 млн 537 тысяч 474 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киеве (51), Одесской (39), Тернопольской (32), Винницкой (24) и Черновицкой (21) областях.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 8 августа 2021 года было зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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