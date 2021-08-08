Коронавирус: в Украине за сутки более 600 новых заражений, 10 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 8 августа 2021 года зафиксировано 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 45, медработников — 11, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 561 человека, летальных исходов — 10, выздоровели — 235 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 18 тысяч 276 человек, методом ИФА — 2923 человека, экспресс-тестами — 11 тысяч 890 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 259 тысяч 151 человек, выздоровели — 2 млн 190 тысяч 921 человек, летальных исходов — 53 тысячи 95, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 528 тысяч 91.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Херсонской (101) и Днепропетровской (72) областях, городе Киев (53), а также Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

Кроме того, за сутки 7 августа в Украине привито против коронавируса 78 тысяч 965 человек. Одну дозу вакцины получили 50 тысяч 993 человека, а полностью иммунизированы — 27 тысяч 972 человека.

Известно, что в течение суток работали 449 мобильных бригад, 1273 пункта прививки и 360 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 106 тысяч 85 человек, из них получили одну дозу — 4 млн 106 тысяч 83 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 381 тысяча 190 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего в Украине проведено 6 млн 487 тысяч 273 прививки.

Напомним, в Украине за сутки 6 августа 2021 года было вакцинировано против коронавируса 170 тысяч 602 человека — это новый рекорд прививок от COVID-19 в сутки.

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