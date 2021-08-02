IT и Телеком 10 минут назад

Telegram запустил видеоконференции до 1000 зрителей и контроль скорости видеороликов

Также залогиненный пользователь теперь сможет поменять пароль, даже если забыл его — но это займет неделю

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В популярном мессенджере Telegram на выходных появился целый ряд нововведений. В частности, как сообщается в блоге Telegram, в режиме видеоконференции теперь могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников.

Видеоконференции также поддерживают до 1000 зрителей, благодаря чему через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий. В одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей обещают вообще снять.

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Чтобы запустить конференцию, следует выбрать "Голосовой чат" в меню в профиле любой группы, в которой пользователь является администратором, а затем включить трансляцию видео. Для пользователей iOS кнопка "Аудиочат" доступна прямо из профиля группы.

Видеосообщения позволяют быстро поделиться происходящим вокруг, не сохраняя в телефоне лишних видеозаписей. При этом качество и разрешение изображения в видеосообщениях Telegram повысил. Кроме того, если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата.

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Если поставить видеосообщение на паузу, его теперь можно перемотать назад или вперед и не придется пересматривать целиком.

Для переключения в режим видеосообщений следует кратко нажать на значок микрофона справа от поля ввода, а чтобы отправить видеосообщение — удерживать пальцем появившийся значок камеры.

Кроме того, теперь запущенная на телефоне музыка будет продолжает играть во время записи видеосообщения, а во время записи с задней камеры можно приблизить изображение, потянув двумя пальцами.

В обновленном видеоплеере отныне можно замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0,5x, 1,5x или 2x. На Android также поддерживается скорость 0,2x.

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Теперь можно зажать отметку конкретного времени пальцем, чтобы скопировать ссылку на соответствующий момент в буфер обмена и поделиться ею с другими собеседниками.

В новой версии транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с устройства.

При включении камеры в звонках и групповых звонках стало удобнее выбирать источник видео. Также введен предпросмотр изображения, который поможет убедиться, что все в порядке и пользователь готов появиться на экранах собеседников.

Чтобы включить трансляцию экрана во время видеозвонка, нужно нажать на значок камеры и выбрать экран в качестве источника видео.

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В свою очередь, таймер автоматического удаления сообщений в чатах теперь можно установить на один месяц — в дополнение к одному дню и одной неделе.

Чтобы включить автоудаление на Android, в меню следует выбрать "Очистить историю" и выбрать нужный временной интервал. На iOS следует нажать "Выбрать", "Удалить чат" и "Настроить автоудаление".

В медиаредакторе теперь можно добавить рисунок, текст или стикер к фотографии или видеозаписи перед отправкой. Чтобы было удобнее рисовать небольшие детали, при изменении масштаба теперь изменяется и размер кисти. Также можно вручную изменить размер кисти: для этого нужно потянуть вверх указатель при выборе цвета.

В приложении Telegram для компьютеров тоже появился редактор изображений: перед отправкой фотографии или скриншота можно кадрировать или повернуть изображение, добавить к нему рисунок или стикер. Кроме того, можно отправить отредактированную версию как файл, без потери качества — для этого нужно снять галочку "Сжать изображение" перед отправкой.

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Добавлены и новые анимации для блокировки и разблокировки приложения по пин-коду. Для использующих анимированный фон он будет отображаться и на экране разблокировки.

Помимо этого, введен новый механизм восстановления пароля: уведомления в настройках позволят проверить, что пользователь точно помнит свой пароль для двухэтапной аутентификации.

При наличии доступа к учетной записи в Telegram, юзер сможет изменить пароль, даже если забыл старый и не указал электронную почту для восстановления. Сброс пароля займет семь дней — в течение этого срока операцию можно отменить с любого из Ваших устройств.

Кроме того, теперь можно выбрать уровень приближения от 0,5x до 2x при съемке видеозаписей и фотографий, если само устройство это поддерживает.

При пересылке сообщений ныне также можно нажать кнопку "Выбрать" и отправить сообщение сразу нескольким адресатам.

Чтобы выделить несколько чатов (например, для отправки в архив или удаления), следует провести по списку чатов двумя пальцами. Для более удобного ориентирования при проматывании истории переписки в групповом чате рядом с сообщениями теперь отображаются фотографии участников.

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Источник фото: Depositphotos

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