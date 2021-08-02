Telegram запустил видеоконференции до 1000 зрителей и контроль скорости видеороликов

В популярном мессенджере Telegram на выходных появился целый ряд нововведений. В частности, как сообщается в блоге Telegram, в режиме видеоконференции теперь могут одновременно транслировать видео с камеры или изображение с экрана до 30 участников.

Видеоконференции также поддерживают до 1000 зрителей, благодаря чему через Telegram можно смотреть трансляции лекций, концертов и других массовых мероприятий. В одном из ближайших обновлений ограничение на количество зрителей обещают вообще снять.

Чтобы запустить конференцию, следует выбрать "Голосовой чат" в меню в профиле любой группы, в которой пользователь является администратором, а затем включить трансляцию видео. Для пользователей iOS кнопка "Аудиочат" доступна прямо из профиля группы.

Видеосообщения позволяют быстро поделиться происходящим вокруг, не сохраняя в телефоне лишних видеозаписей. При этом качество и разрешение изображения в видеосообщениях Telegram повысил. Кроме того, если нажать на полученное видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата.

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Если поставить видеосообщение на паузу, его теперь можно перемотать назад или вперед и не придется пересматривать целиком.

Для переключения в режим видеосообщений следует кратко нажать на значок микрофона справа от поля ввода, а чтобы отправить видеосообщение — удерживать пальцем появившийся значок камеры.

Кроме того, теперь запущенная на телефоне музыка будет продолжает играть во время записи видеосообщения, а во время записи с задней камеры можно приблизить изображение, потянув двумя пальцами.

В обновленном видеоплеере отныне можно замедлить или ускорить видеозапись, выбрав скорость 0,5x, 1,5x или 2x. На Android также поддерживается скорость 0,2x.

Теперь можно зажать отметку конкретного времени пальцем, чтобы скопировать ссылку на соответствующий момент в буфер обмена и поделиться ею с другими собеседниками.

В новой версии транслировать экран можно как в групповых видеозвонках, так и в звонках между двумя пользователями. При этом транслируется не только изображение, но и звук с устройства.

При включении камеры в звонках и групповых звонках стало удобнее выбирать источник видео. Также введен предпросмотр изображения, который поможет убедиться, что все в порядке и пользователь готов появиться на экранах собеседников.

Чтобы включить трансляцию экрана во время видеозвонка, нужно нажать на значок камеры и выбрать экран в качестве источника видео.

В свою очередь, таймер автоматического удаления сообщений в чатах теперь можно установить на один месяц — в дополнение к одному дню и одной неделе.

Чтобы включить автоудаление на Android, в меню следует выбрать "Очистить историю" и выбрать нужный временной интервал. На iOS следует нажать "Выбрать", "Удалить чат" и "Настроить автоудаление".

В медиаредакторе теперь можно добавить рисунок, текст или стикер к фотографии или видеозаписи перед отправкой. Чтобы было удобнее рисовать небольшие детали, при изменении масштаба теперь изменяется и размер кисти. Также можно вручную изменить размер кисти: для этого нужно потянуть вверх указатель при выборе цвета.

В приложении Telegram для компьютеров тоже появился редактор изображений: перед отправкой фотографии или скриншота можно кадрировать или повернуть изображение, добавить к нему рисунок или стикер. Кроме того, можно отправить отредактированную версию как файл, без потери качества — для этого нужно снять галочку "Сжать изображение" перед отправкой.

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Добавлены и новые анимации для блокировки и разблокировки приложения по пин-коду. Для использующих анимированный фон он будет отображаться и на экране разблокировки.

Помимо этого, введен новый механизм восстановления пароля: уведомления в настройках позволят проверить, что пользователь точно помнит свой пароль для двухэтапной аутентификации.

При наличии доступа к учетной записи в Telegram, юзер сможет изменить пароль, даже если забыл старый и не указал электронную почту для восстановления. Сброс пароля займет семь дней — в течение этого срока операцию можно отменить с любого из Ваших устройств.

Кроме того, теперь можно выбрать уровень приближения от 0,5x до 2x при съемке видеозаписей и фотографий, если само устройство это поддерживает.

При пересылке сообщений ныне также можно нажать кнопку "Выбрать" и отправить сообщение сразу нескольким адресатам.

Чтобы выделить несколько чатов (например, для отправки в архив или удаления), следует провести по списку чатов двумя пальцами. Для более удобного ориентирования при проматывании истории переписки в групповом чате рядом с сообщениями теперь отображаются фотографии участников.

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