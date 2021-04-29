Telegram запускает на фондовый рынок акции на $750 млн

Компания Telegram Group, которая владеет одноименным мессенджером, проводит новое размещение конвертируемых еврооблигаций на $750 млн, сообщают "Ведомости".

По данным издания, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение на рынке 6 мая, следует из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов.

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Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, информированный об условиях сделки, эту информацию подтвердили два других источника. В частности, близкий к организаторам размещения и топ-менеджер инвесткомпании, покупающей евробонды нового выпуска.

Так, параметры облигаций идентичны первому выпуску, который был размешен в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составлял $500 000, номинальная стоимость облигации составила $1 000. Срок погашения — 22 марта 2026 года, ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

После дополнительного выпуска суммарный объем выпусков еврооблигаций Telegram Group в обращении составит $1,75 млрд. В марте мессенджер уже провел частное внебиржевое размещение облигаций по закрытой подписке и привлек $1 млрд.

Изначально запланированный объем дополнительного выпуска составлял $500 млн, следует из сообщения с условиями размещения, которое разослала потенциальным покупателям инвесткомпания "Атон".

Однако впоследствии эту цифру решили увеличить до $750 млн, Об этом утверждает источник, близкий к организаторам размещения. По его словам, окончательная цена бондов будет определена сегодня.

По информации СМИ, организаторами нового размещения выступили компании JP Morgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский "Атон".

При этом, источники информации утверждают, что дополнительный выпуск облигаций ориентированный на международных инвесторов, информирован об условиях сделки. В частности, покупателями 50% бондов выступают азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.

Если Telegram проведет IPO, покупатели бондов получат возможность конвертировать их в акции компании с дисконтом от 10% до 20% к рыночной цене.

Ранее сообщалось, что Telegram, по данным российских "Ведомостей", начал подготовку к IPO, которое может состояться в 2023 году.

Напомним, в конце 2020 года основатель Telegram Дуров анонсировал внедрение мессенджером инструментов монетизации, но пока Telegram остается дотационным проектом.

Его операционные расходы в 2020 г. составляли 0,57 доллара на пользователя, что следует из презентации для покупателей облигаций Telegram, так что исходя из объявленного количества пользователей текущие операционные затраты мессенджера можно оценить в 275 млн долларов ежегодно.

Источник фото: Depositphotos.