Telegram планирует IPO в 2023 году — СМИ

Telegram начал подготовку к IPO, которое может состояться в 2023 году, Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к компании. По его словам, конкретная дата будет зависеть от динамики рынков.

Эту информацию также подтвердили два других собеседника российского издания, один из которых близок к аудитору, занимающемуся подготовкой Telegram к размещению, другой — к инвестбанку, знакомому с планами Telegram.

Отмечается, что мессенджер начал pre-IPO диагностику и сейчас выбирает регион и биржи, на которых планирует проводить размещение, утверждает первый источник. По его словам, сейчас акционеры Telegram "больше настроены на формат IPO".

Источник, близкий к инвестбанку, уточняет, что основатель Telegram Павел Дуров "пока не решил, как правильно выйти". По его словам, Telegram помимо IPO рассматривает еще два варианта: прямой листинг (direct listing) и использование для выхода на биржу SPAC-компании, хотя Telegram, по словам собеседника "Ведомостей", "уже перерос этот механизм".

Как отметил изданию управляющий партнер консалтинговой компании VDI Group Петр Похвалин, наиболее привлекательный сценарий для акционеров Telegram — все же прямой листинг, например, на нью-йоркской NYSE, как это сделал корпоративный мессенджер Slack. По мнению эксперта, это самый быстрый способ получить ликвидность без ограничений и расходов, связанных с организацией IPO.

В то же время тут следует учитывать особое внимание к компании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которое может быть связано с присутствием в капитале Telegram российских олигархов. Ранее американский регулятор заблокировал запуск блокчейн-платформы Дурова TON, потребовав, чтобы компания вернула деньги инвесторам.

"Возможно, компания выберет более скромное решение, например Гонконгскую биржу, где уже размещались азиатские технологические гиганты", — отмечает Похвалин.

По словам источника "Ведомостей", близкого к мессенджеру, в ходе первичного размещения Telegram может быть оценен в 30–50 млрд долларов. По его словам, консультанты предлагают привязать оценку стоимости компании к ежемесячному числу активных пользователей Telegram и исходят из оценки одного активного пользователя на уровне 50 долларов.

Он прогнозирует, что к моменту размещения на горизонте двух лет мессенджер наберет 0,8–1 млрд пользователей. Ориентиром же для оценки является мессенджер WhatsApp. В 2014 году Facebook приобрел компанию, у которой тогда было 450 млн пользователей, исходя из оценки 19 млрд долларов. Таким образом, Facebook тогда заплатил за каждого пользователя WhatsApp более 42 долларов.

Источник издания, близкий к инвестбанку, полагает, что оценка всей компании в 50 млрд долларов — реалистичный сценарий, который можно реализовать при благоприятной рыночной конъюнктуре. По его словам, нижняя граница — 30 млрд долларов, однако "о ней даже думать не хочется".

Источник, близкий к мессенджеру, сообщил, Telegram может выбрать для размещения одну из азиатских биржевых площадок, учитывая, что сегодня более 40% пользователей Telegram находятся в Азии, а через два года этот показатель может достичь 50%.

Собеседник "Ведомостей", близкий к аудитору, утверждает, что на данном этапе Telegram выбирает между нью-йоркской NASDAQ и Гонконгской фондовой биржей.

Источник, близкий к инвестбанку, утверждает, что в свободное обращение может быть выпущено до 25% акций Telegram. Нижняя оценка free float мессенджера — 10%.

"Дуров при этом щепетильно относится к контролю над платформой. Максимум, который может быть предложен инвесторам, — это блокпакет", — отмечает он.

В конце марта зарегистрированная на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. разместила пятилетние облигации более чем на 1 млрд долларов под 7% годовых. Бонды размещены до 2026 года, Telegram гарантировал их покупателям льготные условия участия в IPO. Если публичное размещение состоится до марта 2024 года, держатели бондов смогут конвертировать их в акции компании с дисконтом в 10% к цене.

В конце 2020 года Дуров анонсировал внедрение мессенджером инструментов монетизации, но пока Telegram остается дотационным проектом. Его операционные расходы в 2020 г. составляли 0,57 доллара на пользователя, что следует из презентации для покупателей облигаций Telegram, так что исходя из объявленного количества пользователей текущие операционные затраты мессенджера можно оценить в 275 млн долларов ежегодно.