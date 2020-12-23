В 2021 году в Telegram появится реклама — Дуров анонсировал монетизацию мессенджера

Руководство мессенджера Telegram уже в 2021 году приступит к его монетизации. Об этом заявил его создатель Павел Дуров.

Он рассказал, что долгое время оплачивал содержание мессенджера из собственных сбережений, но теперь расходы стали слишком велики, поэтому у компании есть только два пути: "начать зарабатывать деньги для покрытия затрат" или "продаться более крупному игроку".

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Дуров подчеркнул, что путь продажи для него неприемлем, поэтому был выбран вариант монетизации, заявив, что он будет "ненавязчивым" и что большинство пользователей не заметят изменений.

Доход компания намеревается получать, систематизировав показ рекламы в пабликах. При этом пользу создатель мессенджера обещает не только самому каналу, но и сообществу.

"Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода", — пояснил Дуров.

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По его словам, во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы.

Telegram же предложит собственную рекламную платформу для каналов, которая "обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность", а мессенджеру "позволит покрывать расходы на серверы и трафик".

Дуров отметил, что мессенджер также будет зарабатывать, предлагая "дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями". Основатель Telegram подчеркнул, что для обычных пользователей все текущие сервисы останутся бесплатными и что рекламы в личных сообщениях и группах не будет.

Напомним, 16 декабря 2020 года в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой, о котором сообщили пользователи со всего мира. По данным ресурса DownDetector, в первую очередь проблемы коснулись жителей Украины, Италии, Германии и России.