Масштабный сбой парализовал работу мессенджера Telegram

В работе мессенджера Telegram 16 декабря произошел масштабный сбой, о котором сообщили пользователи со всего мира.

По данным ресурса DownDetector, в первую очередь, проблемы коснулись жителей Украины, Италии, Германии и России.

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Впоследствии сообщения о неполадках стали приходить также из Испании, Индии, стран ближнего Востока и Австралии.

В компании заявили, что подавляющее количество пользователей сообщали о невозможности подключения к серверам. Треть клиентов жаловались на то, что не могли отправить или получить сообщения.

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При этом, отмечается, что сбой наблюдался два раза за сутки.

"В Telegram — уже второй сбой за сутки. Мессенджер перестал работать в разных странах мира. По данным Downdetector, у 90% пользователей возникли проблемы с загрузкой страницы", — говорится в сообщении.

Примерно, в 17:10 по киевскому времени, Telegram восстановил свою работу.

"Telegram восстановил работу у всех пользователей. Однако разработчики обращают внимание, что пока не все уведомления будут видны, но скоро это пройдет. Кто-то кормил гремлинов сегодня ночью, мы пытаемся их успокоить", — пошутили в администрации Telegram.

Как сообщалось, в работе мессенджера Telegram 30 августа произошел масштабный сбой. Проблемы возникали у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация была в Европе и России.

Напомним, 14 августа 2020 года исполнилось ровно 7 лет с момента запуска мессенджера Telegram. К очередному дню рождения команда разработчиков подготовила крупное обновление с символичным номером 7.0 и долгожданными видеозвонками.