IT и Телеком 10 минут назад

В Украине фиксируют сбои в работе мессенджера Telegram

Также много сообщений о сбое поступает из Беларуси, Германии и Нидерландов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В пятницу, 25 сентября, около 14:00 популярный мессенджер Telegram перестал корректно работать в ряде стран Европы.

Об этом следует из данных мониторингового сайта Downdetector.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, больше всего сообщений о сбое поступает из Украины, Беларуси, Германии и Нидерландов.

Указано, что проблемы испытывают также пользователи в Великобритании, США, Узбекистане и других странах.

В компании пока никак не прокомментировали данный сбой.

По крайней мере, в официальных аккаунтах Telegram, а также на его сайте отсутствует какая-либо информация о том, что специалисты знают о проблеме и работают над ее устранением.

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Как сообщалось, в работе мессенджера Telegram 30 августа произошел масштабный сбой. Проблемы возникали у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация была в Европе и России.

Напомним, 14 августа 2020 года исполнилось ровно 7 лет с момента запуска мессенджера Telegram. К очередному дню рождения команда разработчиков подготовила крупное обновление с символичным номером 7.0 и долгожданными видеозвонками.

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