К своему семилетию Telegram выпустил новую версию с видеозвонками

14 августа 2020 года исполнилось ровно семь лет с момента запуска мессенджера Telegram. К очередному дню рождения команда разработчиков подготовила крупное обновление с символичным номером 7.0 и долгожданными видеозвонками, сообщили в компании.

В команде Telegram напоминают, что в 2013 году было запущено небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей.

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"Сегодня Telegram находится в десятке наиболее востребованных приложений в мире, а с его помощью можно не только оставаться на связи с друзьями и коллегами, но и учиться, обмениваться новостями, находить единомышленников. Все это стало возможным благодаря Вам: ведь Telegram никогда не рекламировался — его популярность растет, потому что миллионы людей рекомендуют его своим знакомым. Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки", — говорится в сообщении Telegram.

Видеозвонки в приложениях для Android и iOS запущены в альфа-версии. Чтобы начать видеозвонок, следует нажать на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Пользователь может переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана.

"Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. Чтобы убедиться, что соединение безопасно, следует сравнить четыре эмодзи, которые видны на экране вам и вашему собеседнику — если символы совпадают, звонок защищен шифрованием, которое используется для секретных чатов и голосовых звонков", –сообщили разработчики.

В Telegram продолжают работу над видеозвонками и планируют дополнять их новыми функциями, а также запустить групповые видеозвонки в ближайшие месяцы.

Разработчики добавили, что приложения Telegram для Android и iOS поддерживают воспроизводимые сборки. Это означает, что все желающие могут проверить надежность шифрования и убедиться, что приложение использует именно тот открытый исходный код, который был опубликован на сайте после каждого обновления.

Напомним, в конце июля стало известно, что последнем обновлении мессенджера Telegram появилась возможность видеозвонков.

На тот момент функция была доступна в скрытых настройках и только с устройств iOS.