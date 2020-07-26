IT и Телеком 1 час назад

В Telegram на iOS экспериментально добавили видеозвонки

Функция пока что доступна в скрытых настройках

Видеозвонки в Telegram пока экспериментальны. Фото: Getty Images Видеозвонки в Telegram пока экспериментальны. Фото: Getty Images
Видеозвонки в Telegram пока экспериментальны. Фото: Getty Images

В последнем обновлении мессенджера Telegram появилась возможность видеозвонков.

Функция пока что доступна в скрытых настройках и только с устройств iOS, сообщает hromadske.

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что для включения видеозвонков необходимо обновить Telegram до последней версии 6.3, в приложении 10 раз нажать кнопку "Настройки" в левом нижнем углу и в открывшемся меню включить ползунок "Экспериментальная функция".

В описании говорится, что функция "позволяет экспериментальную передачу электромагнитной радиации, синхронизированной с волнами давления".

При включении "Экспериментальной функции" в меню диалога с другим пользователем появляется опция "Видеозвонок". Чтобы она работала, ее нужно активировать на обоих устройствах iOS.

Корреспондент издания лично проверил работу новой функции. По его словам, качество звука и изображения такое же, как и в Facebook Messenger, но сигнал не обрывался.

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Telegram официально пока что не анонсировал возможность добавления видеозвонков в мессенджер. Когда именно это произойдет и для других платформ — неизвестно.

В апреле Telegram пообещал добавить возможность видеозвонков до конца 2020 года.

Как сообщалось, Telegram выплатит инвесторам криптовалюты Gram $1,22 млрд.

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