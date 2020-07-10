IT и Телеком 20 минут назад

В работе приложений для iOS произошел сбой

Предположительно, проблема возникла из-за Facebook SDK, который приложения используют для авторизации пользователей

Проблемы возникли только у пользователей устройств на iOS. Фото: Pixabay Проблемы возникли только у пользователей устройств на iOS. Фото: Pixabay
Проблемы возникли только у пользователей устройств на iOS. Фото: Pixabay

10 июля в различных приложениях для устройств с iOS произошел сбой. Пользователи сообщают, что неполадки возникают при попытке запустить monobank, Privat24, OLX, Viber и другие.

Предположительно, проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, который многие приложения используют для авторизации пользователя. Разработчики соцсети уже сообщили, что знают о проблеме и занимаются ее решением.

Кратко и по делу в Telegram

Проблема с запуском приложений коснулась пользователей устройств на iOS во многих странах.

При этом, у тех, кто использует устройства Android сложностей с работой нет.

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Напомним, что 4 июня в государственном ПриватБанке произошла аварийная ситуация: из-за технического сбоя украинцы не могли войти в мобильное приложение "Приват24". Также не работала горячая линия госбанка.

Ранее наблюдался масштабный сбой в работе Facebook. Перебои с работой соцсети, а также Instagram и WhatsApp были зарегистрированы во многих странах мира

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