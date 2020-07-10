В работе приложений для iOS произошел сбой

10 июля в различных приложениях для устройств с iOS произошел сбой. Пользователи сообщают, что неполадки возникают при попытке запустить monobank, Privat24, OLX, Viber и другие.

Предположительно, проблема возникла из-за комплекта Facebook SDK, который многие приложения используют для авторизации пользователя. Разработчики соцсети уже сообщили, что знают о проблеме и занимаются ее решением.

Проблема с запуском приложений коснулась пользователей устройств на iOS во многих странах.

При этом, у тех, кто использует устройства Android сложностей с работой нет.

Напомним, что 4 июня в государственном ПриватБанке произошла аварийная ситуация: из-за технического сбоя украинцы не могли войти в мобильное приложение "Приват24". Также не работала горячая линия госбанка.

Ранее наблюдался масштабный сбой в работе Facebook. Перебои с работой соцсети, а также Instagram и WhatsApp были зарегистрированы во многих странах мира