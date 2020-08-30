В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram в воскресенье, 30 августа, произошел масштабный сбой.

Проблемы возникают у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация в Европе и России, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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Указано, что больше всего на работу мессенджера жалуются жители Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии, Испании, Венгрии и Румынии.

Сложности в работе приложения возникают и у пользователей из Украины.

По данным сервиса, в 90% случаев проблемы связаны с подключением Telegram к сети интернет, а в 9% — не отправляются сообщения.

Ранее произошел сбой в работе социальной сети Twitter.

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В начале июня в Telegram также произошел масштабный сбой, тогда проблемы возникали у пользователей Украины, РФ и еще ряда стран Европы.

Кроме того, глобальный сбой в работе мессенджера Telegram был зафиксирован 18 июня.

Напомним, 14 августа 2020 года исполнилось ровно 7 лет с момента запуска мессенджера Telegram. К очередному дню рождения команда разработчиков подготовила крупное обновление с символичным номером 7.0 и долгожданными видеозвонками.