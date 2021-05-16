IT и Телеком 1 час назад

Telegram восстановил доступ к закрытому каналу исламистов группировки ХАМАС

Мессенджер был заблокирован из-за нарушения правил пользования сервисом

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

16 мая администрация мессенджера Telegram восстановила доступ к заблокированному несколькими часами ранее каналу "Бригад Изаддина аль-Касама" — боевого крыла террористической группировки ХАМАС.

Как передает Times of Israel, мессенджер был заблокирован из-за нарушения правил пользования сервисом.

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При этом в настоящее время неизвестно, что побудило администрацию изменить решение.

По данным издания, официальный канал палестинских джихадистов имеет 176 тысяч подписчиков.

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После блокировки боевое крыло ХАМАСа создало альтернативный канал, на который за несколько часов подписались 55 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 14 мая, произвела массированные обстрелы большого количества целей в северной части сектора Газа, используя уже не только привычную боевую авиацию, но и танки, и артиллерийские пушки.

Напомним, что перед этим израильская армия и спецслужба "Шин Бет" провели крупномасштабную операцию, уничтожив ряд высших командиров ХАМАС, в том числе начальника его батальона в городе Газа и нескольких человек, участвовавших в операциях по производству оружия в секторе.

В ЦАХАЛ утверждают, что пораженные объекты использовались для недавних ракетных обстрелов израильских городов.

Также заявлялось, что армия нанесла удар по основному объекту производства ракет ХАМАС и посту военно-морских сил анклава в его центральной части, а также по местному Министерству финансов и банкам.

15 мая в израильском порту Ашдод на склад с горючим упала ракета, выпущенная боевиками исламистской группировки ХАМАС.

 

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