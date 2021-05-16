Telegram восстановил доступ к закрытому каналу исламистов группировки ХАМАС

16 мая администрация мессенджера Telegram восстановила доступ к заблокированному несколькими часами ранее каналу "Бригад Изаддина аль-Касама" — боевого крыла террористической группировки ХАМАС.

Как передает Times of Israel, мессенджер был заблокирован из-за нарушения правил пользования сервисом.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом в настоящее время неизвестно, что побудило администрацию изменить решение.

По данным издания, официальный канал палестинских джихадистов имеет 176 тысяч подписчиков.

После блокировки боевое крыло ХАМАСа создало альтернативный канал, на который за несколько часов подписались 55 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, Армия обороны Израиля в ночь на пятницу, 14 мая, произвела массированные обстрелы большого количества целей в северной части сектора Газа, используя уже не только привычную боевую авиацию, но и танки, и артиллерийские пушки.

Напомним, что перед этим израильская армия и спецслужба "Шин Бет" провели крупномасштабную операцию, уничтожив ряд высших командиров ХАМАС, в том числе начальника его батальона в городе Газа и нескольких человек, участвовавших в операциях по производству оружия в секторе.

В ЦАХАЛ утверждают, что пораженные объекты использовались для недавних ракетных обстрелов израильских городов.

Также заявлялось, что армия нанесла удар по основному объекту производства ракет ХАМАС и посту военно-морских сил анклава в его центральной части, а также по местному Министерству финансов и банкам.

15 мая в израильском порту Ашдод на склад с горючим упала ракета, выпущенная боевиками исламистской группировки ХАМАС.