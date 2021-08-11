Заболеваемость COVID-19 снова растет: за сутки в Украине выявили более тысячи зараженных

По состоянию 11 августа в Украине зафиксировано 1 тысяча 122 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 54 ребенка и 31 медицинский работник.

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За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 1 тысяча 160 человек, госпитазировано с этим заболеванием 648 пациентов.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 261 тысяча 354 человека, выздоровели 2 млн 193 тысячи 752 человека, летальных случаев — 53 тысячи 149.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (186), а также в Запорожской (96), Донецкой (89), Харьковской (81) и Днепропетровской (70) областях.

10 августа против коронавируса COVID-19 было вакцинировано 167 тысяч 673 человека. Одну дозу получили 103 тысячи 783 пациента, полностью иммунизированы — 63 тысячи 890 человек.

В течение суток работали 965 мобильных бригад, 2 тысячи 774 прививочных пункта и 325 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 4 млн 324 тысячи 553 человека, из них получили одну дозу — 4 млн 324 тысячи 551 пациент, полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 521 тысяча 848 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 млн 846 тысяч 399 прививок.

Напомним, по состоянию на 10 августа в Украине зафиксирован 781 новый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19.

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Источник фото: Depositphotos