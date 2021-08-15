Коронавирус: в Украине за сутки почти 700 новых заражений, 17 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 15 августа 2021 года зафиксировано 695 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Из них детей — 50, медработников — 5, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Также за минувшие сутки госпитализировано 569 человек, летальных исходов — 17, выздоровели — 238 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР 15 тысяч 456 человек, методом ИФА — 2494 человека, экспресс-тестами — 12 тысяч 848 человек.

При этом за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 265 тысяч 912 человек, выздоровели — 2 млн 196 тысяч 827 человек, летальных исходов — 53 тысячи 255, проведено ПЦР-тестов — 11 млн 667 тысяч 597.

Причем за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.

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Кроме того, за сутки 14 августа в Украине привито против коронавируса 76 тысяч 148 человек. Одну дозу вакцины получили 46 тысяч 371 человек, а полностью иммунизированы — 29 тысяч 777 человек.

Известно, что в течение суток работали 539 мобильных бригад, 1545 пунктов прививки и 376 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 млн 691 тысяча 20 человек, из них получили одну дозу — 4 млн 691 тысяча 18 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 2 млн 718 тысяч 680 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Как отмечается, всего в Украине проведено 7 млн 409 тысяч 698 прививок.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 14 августа 2021 года было зафиксировано 1353 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.