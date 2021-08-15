Расследование происхождения коронавируса: Китай мог заключить тайную сделку с ВОЗ

Правительство Китая заключило тайную сделку со Всемирной организацией здравоохранения относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19.

Это стало возможным после многолетнего влияния Пекина на функционирование организации, сообщает The Sunday Times.

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Как утверждают источники издания, договоренности между ВОЗ и китайскими властями касались того, что эксперты организации, которые в ходе расследования происхождения нового коронавируса приезжали в январе и феврале 2021 года в Китай, будут изучать исключительно версию о его естественном возникновении, не рассматривая теорию о лабораторной утечке.

По версии газеты, данное соглашение стало очередным примером прокитайской направленности ВОЗ.

Указано, что Пекин стал целенаправленно наращивать свое влияние в ВОЗ со времен вспышки тяжелого острого респираторного синдрома (SARS, также известен как атипичная пневмония), произошедшей в 2002-2003 годах в Китае.

Как считает издание, это было вызвано тем, что китайские власти остались сильно недовольны жесткой критикой в свой адрес за медлительность действий при борьбе с эпидемией и неготовность предоставлять необходимые сведения международному научному сообществу, с которой открыто выступала занимавшая на тот момент должность генерального директора ВОЗ норвежка Гру Харлем Брунтланн.

Известно, что тогда руководство ВОЗ выпустило рекомендацию отказаться от поездок в те районы страны, где обнаружено заболевание, в результате чего, по оценке ряда экспертов, китайская экономика недосчиталась порядка $6 млрд.

На этом фоне, как утверждается, Пекин возглавил усилия группы государств по проведению внутренней реформы ВОЗ, направленной на ограничение полномочий гендиректора организации, в том числе в вопросе рекомендаций относительно посещений той или иной страны.

В свою очередь в ВОЗ подобные сообщения назвали "информационным вбросом".

"Главным приоритетом ВОЗ является завершение наиболее острой фазы пандемии COVID-19. Мы оказываем помощь странам при разработке полного, опирающегося на надежные данные ответа на стоящие перед ними вызовы", — заявил представитель организации.

Как известно, последний визит экспертов ВОЗ в лаборатории Китая состоялся еще в январе 2021 года, однако ученым так и не удалось объяснить, как мог возникнуть коронавирус. Они посвятили отчету о теории утечки только 440 слов.

В августе 2021 года Китай отказался от призыва ВОЗ принять участие в расследовании возникновения COVID-19. Страна заявила, что она не заинтересована в "политических" попытках выяснить происхождение заболевания.

Напомним, что в начале августа депутаты Палаты представителей США от Республиканской партии представили то, что, по их словам, является доказательствами утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Ранее также сообщалось, что и британская разведка подозревает, что пандемия коронавирусной инфекции могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

В 2020 году предыдущие власти США, в частности тогдашний госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

При этом в июле сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предложила Китаю второй этап расследований относительно происхождения Covid-19, однако КНР такое предложение отвергла.