Спецслужбы США раздобыли данные о вирусах из лаборатории в Ухане и расшифровывают их — СМИ

Спецслужбы США получили и изучают генетические данные образцов вирусов, изученных в лаборатории в китайском Ухане, которые, по мнению американских чиновников, могли быть источником вспышки Covid-19. Об этом пишет CNN со ссылкой на нескольких человек, знакомых с этим вопросом.

Американские официальные лица надеются, что эта информация поможет ответить на вопрос, как именно вирус перешел от животных к человеку, произошла ли утечка Covid-19 из лаборатории или же он был передан людям от животных в дикой природе. На сегодня исследователи так и не определили промежуточного носителя, через которого прошел вирус при адаптации к человеку.

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В конце мая президент США Джо Байден поручил разведчикам подготовить в течение 90 дней отчет о происхождении коронавируса. По данным CNN, соответствующее распоряжение директора национальной разведки США было направлено более чем десятку различных ведомств 11 июня.

Неизвестно пока, как и когда спецслужбы США получили доступ к информации, однако источник телеканала отметил, что машины, участвующие в создании и обработке генетических данных вирусов такого типа, как правило, подключены к внешним облачным серверам, что оставляет открытой возможность их взлома.

Отмечается, что власти США уже давно ищут генетические данные 22 тысяч образцов вирусов из Уханьского института вирусологии: они были удалены из интернета китайскими властями в сентябре 2019 года, и впоследствии Китай отказался передать эти и другие необработанные данные о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения и самим США. Однако действительно ли к США сейчас попали какие-либо из тех самых данных, пока непонятно.

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Отмечается при этом, что преобразование необработанных данных в полезную информацию имеет определенные сложности, в том числе использование достаточных вычислительных мощностей для обработки информации. Для этого спецслужбы используют суперкомпьютеры в национальных лабораториях Министерства энергетики, объединяющих 17 элитных государственных исследовательских институтов.

Также есть проблема с кадрами: американским спецслужбам нужны не только правительственные ученые, обладающие достаточной квалификацией для интерпретации сложных данных генетического секвенирования и имеющие надлежащий уровень допуска, но и говорящие на китайском языке и специализирующиеся на биологии, а таковых, очевидно, крайне мало.

В то же время, по словам источников канала, даже если ученые из разведывательного сообщества смогут использовать данные из уханьской лаборатории, чтобы составить полную генетическую историю, показывающую, как мутировал вирус, у них может не хватить информации о том, как с ним обращались в самой лаборатории, чтобы определить с высокой точностью, произошла ли вспышка именно оттуда.

Напомним, что в начале августа депутаты Палаты представителей США от Республиканской партии представили то, что, по их словам, является доказательствами утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Ранее также сообщалось, что и британская разведка подозревает, что пандемия коронавирусной инфекции могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане.

В 2020 году предыдущие власти США, в частности тогдашний госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

При этом в июле сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения предложила Китаю второй этап расследований относительно происхождения Covid-19, однако КНР такое предложение отвергла.

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