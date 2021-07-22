Китай отказался расследовать с ВОЗ происхождение коронавируса COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила Китаю второй этап расследований относительно происхождения коронавирусной инфекции COVID-19, однако КНР отвергла такое предложение, передает Reuters.

Как заявил заместитель председателя Национального комитета по здравоохранению Цзен Исинь, власти Китая считают, что ВОЗ "игнорирует здравый смысл и бросает вызов науке" своим новым планом расследования.

По его словам, особенно руководство Поднебесной возмутил один из пунктов, в котором говорится, что причиной распространения корона вируса стало нарушение протокола в одной из лабораторий Уханя.

"Мы надеемся, что ВОЗ серьезно рассмотрит соображения и предложения китайских экспертов и действительно отнесется к отслеживанию происхождения вируса COVID-19 как к научному вопросу и избавится от политического вмешательства", — заявил Исинь.

В марте Всемирная организация здравоохранения совместно с Китаем представила новый отчет о причинах распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Однако его сразу же раскритиковал глава американской дипломатии.

Ранее сообщалось, что британская разведка подозревает что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Эта версия тщательно прорабатывалась с американскими разведчиками. В частности, The WSJ сообщало со ссылкой на источники в американской разведке о заболеваниях трех сотрудников института. Они заболели и обратились за помощью еще в ноябре 2019 года — в разведке предположили, что речь могла идти о COVID-19. В Китае такие заявления назвали "полной ложью".

Напомним, в 2020 году власти США, в частности госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.