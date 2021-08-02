В Конгрессе США представили доказательства утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Члены Республиканской партии США из Палаты представителей Конгресса представили доказательства утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.

Об этом со ссылкой на документом сообщает The Hill.

В частности, текст опубликовал старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол — это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса.

Указано, что отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

По этой причине власти США должны призвать Китай к ответственности, считают республиканцы. В частности, Маккол потребовал, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая.

В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов. Республиканцы считают, что он должен предстать перед судом.

При этом некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Однако другие эксперты считают, что пока рано делать однозначные выводы о происхождении коронавируса.

В свою очередь глава службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы (Швейцария) Дидье Питте заявил, что похожий на 96% на SARS-CoV-2 вирус специалисты нашли в китайских пещерах в 2013 году, но образцы куда-то исчезли.

Эксперт озвучил неожиданную версию возможного появления COVID-19 и отметил, что похожий вирус обнаружили примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах.

Питте предположил, что ученые, которые обнаружили похожий на 96% на SARS-CoV-2 вирус, могли им заразиться. В Ухане функционирует несколько лабораторий, и специалисты сделали несколько диссертаций по вирусу, но они исчезли.

"Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий — на 96% — на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр. И это немного беспокоит", — заявил швейцарский ученый.

Сотрудник университетского госпиталя Женевы предположил, что факт нахождения этого вируса в пещерах возле Уханя скрыли от общества. Питте напомнил, что в 2019 году, перед началом пандемии COVID-19, в Ухане проводили военные олимпийские игры, во время которых заболели несколько спортсменов.

Подытоживая, швейцарский ученый призвал провести детальное расследование, поскольку коронавирус мог циркулировать в мире гораздо раньше.

Напомним, в марте 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из уханьской лаборатории.

Однако уже в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует снова проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19. Китай отверг такой план.

Ранее сообщалось, что британская разведка подозревает что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Эта версия тщательно прорабатывалась с американскими разведчиками. В частности, The WSJ сообщало со ссылкой на источники в американской разведке о заболеваниях трех сотрудников института. Они заболели и обратились за помощью еще в ноябре 2019 года — в разведке предположили, что речь могла идти о COVID-19. В Китае такие заявления назвали "полной ложью".

Кроме того, в 2020 году власти США, в частности госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

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