Политика 30 минут назад

Китай ввел санкции против США, в Белом доме их назвали "непродуктивными и циничными"

Эти санкции Пекина — ответ на недавние ограничения, которые Вашингтон ввел против китайских чиновников в Гонконге

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти Китая ввели санкции против несколько частных лиц и организаций США в качестве ответа на недавние ограничения, которые Вашингтон ввел против китайских чиновников в Гонконге.

Об этом сообщает BBC.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

В частности, под китайские санкции попали:

- экс-министр торговли США Уилбур Росс;

- директор Human Rights Watch по Китаю Софи Ричардсон;

- председатель американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности Кэролайн Бартоломью;

- Адам Кинг из Международного республиканского института.

Указано, что Пекин ввел ограничения за несколько дней до предполагаемого визита заместителя главы Госдепартамента США Венди Шерман в Китай, которая попытается решить проблему "ухудшения отношений".

Читайте также:
Перед лицом китайской угрозы ЕС и США остановили спор между Boeing и Airbus

Как предполагается, это будет самый высокий официальный визит при президенте Джозефе Байдене.

Тем временем в администрации президента США утверждают, что "не испугались" ответа Китая, назвав этот шаг "непродуктивным и циничным".

"Эти действия являются последними примерами того, как Пекин наказывает частных лиц, компании и организации гражданского общества, чтобы посылать политические сигналы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, 4 июня 2021 года Джо Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США.

Читайте также:
Китай отказался расследовать с ВОЗ происхождение коронавируса COVID-19

Как сообщалось, 16 июля США наложили санкции на китайских чиновников из-за подавления демократии в Гонконге.

Известно, что ограничения, введенные американским Минфином, нацелены на сотрудников китайского офиса связи в Гонконге, которые Пекин использует для проведения своей политики.

Ранее сообщалось, что британская разведка подозревает что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Напомним, в 2020 году власти США, в частности госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский утвердил санкции против российского магазина Wildberries и его руководства
Зеленский утвердил санкции против российского магазина Wildberries и его руководства
Санкции СНБО: в Молдову выдворили криминального авторитета из санкционного списка
Санкции СНБО: в Молдову выдворили криминального авторитета из санкционного списка
Американский стартап создал замену минеральным удобрениям
Американский стартап создал замену минеральным удобрениям
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Франция разрешила украинцам въезжать в страну после сдачи теста на COVID-19

  2. Количество украинских сайтов за год выросло на 4%

  3. Зеленский утвердил санкции против российского магазина Wildberries и его руководства

  4. Коронавирус: в Украине первой дозой вакцины привили более 3 млн человек

  5. Украина оказалась на 4 месте по агроэкспорту в страны ЕС

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...