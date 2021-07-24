Китай ввел санкции против США, в Белом доме их назвали "непродуктивными и циничными"

Власти Китая ввели санкции против несколько частных лиц и организаций США в качестве ответа на недавние ограничения, которые Вашингтон ввел против китайских чиновников в Гонконге.

Об этом сообщает BBC.

В частности, под китайские санкции попали:

- экс-министр торговли США Уилбур Росс;

- директор Human Rights Watch по Китаю Софи Ричардсон;

- председатель американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности Кэролайн Бартоломью;

- Адам Кинг из Международного республиканского института.

Указано, что Пекин ввел ограничения за несколько дней до предполагаемого визита заместителя главы Госдепартамента США Венди Шерман в Китай, которая попытается решить проблему "ухудшения отношений".

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Как предполагается, это будет самый высокий официальный визит при президенте Джозефе Байдене.

Тем временем в администрации президента США утверждают, что "не испугались" ответа Китая, назвав этот шаг "непродуктивным и циничным".

"Эти действия являются последними примерами того, как Пекин наказывает частных лиц, компании и организации гражданского общества, чтобы посылать политические сигналы", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Напомним, 4 июня 2021 года Джо Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, которые, по мнению Белого дома, подрывают безопасность США.

Как сообщалось, 16 июля США наложили санкции на китайских чиновников из-за подавления демократии в Гонконге.

Известно, что ограничения, введенные американским Минфином, нацелены на сотрудников китайского офиса связи в Гонконге, которые Пекин использует для проведения своей политики.

Ранее сообщалось, что британская разведка подозревает что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в китайском Ухане.

Напомним, в 2020 году власти США, в частности госсекретарь Майк Помпео, заявляли, что имеют доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться по миру именно из лаборатории в Уханьском институте вирусологии.