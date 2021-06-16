Перед лицом китайской угрозы ЕС и США остановили спор между Boeing и Airbus

Европейский Союз и США договорились продлить до 2026 года срок урегулирования спора вокруг субсидий американской корпорации Boeing и ее европейского конкурента Airbus, который длился 17 лет.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК), эта договоренность была достигнута на встрече заместителя председателя ЕК Валдиса Домбровскиса и торгового представителя США Кэтрин Тай.

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Стороны договорились, что в течение следующих пяти лет ЕС и США откажутся от применения штрафных пошлин, которые они ранее ввели в отношении друг друга.

"Стороны будут стремиться к преодолению затянувшихся разногласий, чтобы предотвратить возможные судебные тяжбы и обеспечить равные условия для наших авиапроизводителей", — говорится в заявлении. Предыдущий срок урегулирования спора истекал 11 июля.

По информации Bloomberg, соглашение было также обусловлено растущим осознанием политиками в Брюсселе и Вашингтоне того, что спонсируемый государством производитель авиакосмической продукции в Китае Commercial Aircraft Corp. of China, или Comac, к концу дня станет законным конкурентом в мировом проектировании десятилетия.

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"Это действительно открывает новую главу в наших отношениях, потому что мы переходим от судебных разбирательств к сотрудничеству в сфере авиации", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

После этого акции Airbus, базирующейся в Тулузе, Франция, выросли на 0,9% по состоянию на 12:43. в Париже, в результате чего прирост в этом году составил 27%.

Акции базирующейся в Чикаго Boeing выросли на 0,7% по сравнению с обычными торгами в США. С начала года они выросли на 15%.

Стоит отметить, что сегодня, 16 июня, президент США Джо Байден встретится в Брюсселе с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить, в том числе, вопросы торговых отношений между США и ЕС.

На протяжении 17 лет Вашингтон и Брюссель обвиняют друг друга в неправомерном оказании госпомощи корпорациям Boeing и Airbus. За это время Всемирная торговая организация (ВТО) признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей.

Введенные в 2018 году европейские штрафные пошлины на ряд товаров из США коснулись, в частности, ряда продовольственных товаров, джинсов и мотоциклов Harley-Davidson.

Напомним, в 2019 году ВТО позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро, в частности самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

В 2020 году Брюссель ответил новыми пошлинами на 4 млрд. В марте 2021 года стороны решили временно приостановить действие пошлин и найти путь для выхода из конфликта.