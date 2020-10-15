Крутое пике: Boeing и Airbus в сентябре не получили ни одного заказа на самолеты

Американский авиаконцерн Boeing Co., равно как и европейский Airbus в сентябре не получили ни одного нового заказа на производство самолетов. В частности, как передает "Минтранс", Boeing в прошлом месяце поставил клиентам 11 самолетов,

Среди них семь пассажирских судов 787 Dreamliner (на три больше, чем в августе), а также по одному грузовому самолету моделей 747, 777 и 767 и военный 737.

В свою очередь, Airbus не только не получил новых заказов, но и аннулировал заказ на три лайнера A220-300 австралийской лизинговой компании Macquarie Financial Holdings, первоначально заказавшей 40 машин.

Кроме того, турецкий лоукостер Pegasus Airlines сменил заказ восьми A320neo на A321neo, а мексиканская Viva Aerobus — двух.

В целом в сентябре компания поставила 57 самолетов, а за девять месяцев текущего года — 341, в частности 272 семейства A320neo, 10 — A321ceo, 18 — A220, 32 — A350-900 и девять A330.

Boeing и Airbus сокращают производство и рабочие места в связи с резким падением спроса на авиаперевозки в условиях пандемии Covid-19. В частности, в начале октября стало известно, что Airbus сокращает 15 тыс. сотрудников.

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Напомним также, что неделю назад Boeing понизил прогноз спроса на гражданские самолеты на ближайшие 10 лет, отметив неопределенность в отношении перспектив восстановления рынка пассажирских авиаперевозок.

Отметим, что в декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max. Их полеты приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.