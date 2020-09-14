Самолет Boeing 737 MAX завершил испытания и готовится к возвращению

Американский концерн Boeing завершил серию испытательных полетов лайнеров 737 MAX, что стало очередным шагом к возобновлению эксплуатации пассажирского самолета, запрещенного после двух авиакатастроф.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Указано, что Boeing 737 Max совершил серию тестовых полетов из Сиэтла в Ванкувер под контролем Агентства авиационной безопасности Европейского союза (EASA). Теперь европейский регулятор будет изучать данные о полетах.

"Сейчас, в качестве следующего шага в оценке возможности возврата самолета в эксплуатацию, EASA анализирует данные и другую информацию, собранную во время полетов", — говорится в сообщении EASA.

Группа пилотов из ЕС, США, Канады и Бразилии должна оценить обновленную версию 737 MAX. Это необходимо для создания нового курса по управлению самолетом.

Предполагается, что EASA подготовит все необходимые документы и закончит серию внутренних консультаций. Это означает, что агентство сможет сертифицировать 737 MAX только через несколько недель.

Напомним, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В декабре 2019 года Boeing объявил о приостановке производства самолетов 737 Max.

Также сообщалось, что американский авиаконцерн Boeing Co не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле и поставил заказчикам всего 4 лайнера. Но уже в конце августа авиаконцерн получил первый с ноября 2019 года заказ на поставку лайнеров 737 MAX.