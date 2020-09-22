Кризис в мировом авиастроении: в Китае рост потребления, у других — снижение производства

Пандемия COVID-19 и связанный с ней обвал в сфере авиаперевозок оказывает разрушительное влияние на сферу производства и сервиса самолетов и двигателей к ним. Как сообщают мировые СМИ, глобальные гиганты в сфере самолетостроения и авиационного двигателестроения переживают сильнейший за последнее десятилетие спад: отрасль переживает снижение объема заказов на самолеты, двигатели и сервис, компании терпят убытки и сокращают персонал.

Единственной страной, которая смогла полностью восстановить допандемические объемы авиапутешествий, стал Китай. Благодаря этому Поднебесная с ее полуторамиллиардным населением станет огромнейшим потребителем авиационной техники, двигателей и технического сервиса, в то время как западные рынки буквально схлопываются. Это означает, что украинский производитель авиационных двигателей "Мотор Сич", обретший китайских инвесторов, буквально получил VIP-пропуск на единственный огромный растущий рынок.

А самой Украине следует поторопиться в вопросе урегулирования инвестиционной сделки с китайской стороной, чтобы извлекать выгоды из сложившейся ситуации. Ведь за рынок Поднебесной ожидается жесткая схватка глобальных производителей — для них это последний шанс на спасение от экономического краха. В то же время украинская компания с китайскими инвесторами имеет уникальный шанс получить в КНР значительные рыночные преимущества и всестороннюю поддержку, ведь эта кооперация снижает зависимость Поднебесной от западных технологий и политического шантажа.

"Низкий спрос на рейсы вынудил авиакомпании сократить свой флот и отложить или отменить заказы на новые самолеты, поэтому крупные аэрокосмические компании были вынуждены сократить производство своих самолетов. Французский гигант Airbus сократил производство на треть и закрыл новую сборочную линию в Тулузе для A321neo.

Boeing отменил строительство завода в Северном Чарльстоне и объявил, что сократит производство своих 787 самолетов до 10 в месяц в 2020 году и до семи самолетов в месяц в 2021 году, а 777 и 777X — до трех самолетов в месяц в 2021 году. Сокращение расходов привело к снижению спроса авиастроительной индустрии на продукцию и услуги поставщиков", — описывает ситуацию в отрасли международный портал деловых, экономических и промышленных новостей MexicoBusiness.

Французский производитель двигателей Safran, один из крупнейших аэрокосмических работодателей Мексики, сократил 3000 рабочих мест из-за пандемии COVID-19. Руководство французской материнской компании признало значительное глобальное сокращение заказов: Safran сообщила о падении спроса на переоборудование салонов самолетов из-за политики экономии денежных средств авиакомпаний, уже по итогам I квартала 2020 года Safran сообщила о падении выручки на 6,9% до 5,4 млрд евро. Филипп Петитколен, генеральный директор Safran, признал, что сейчас невозможно прогнозировать глубину падения в отрасли.

На европейском континенте ситуация в отрасли не лучше. MTU Aero Engines AG — крупнейший немецкий производитель авиадвигателей для военных и гражданских самолетов, входящий вместе с французской Safran в европейский консорциум крупнейших производителей авиационных двигателей, объявил о сокращении штата на 15%. Это также связано со спадом в самолетостроительной индустрии, спровоцированном глобальным обвалом в сфере авиаперевозок.

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"Пройдут годы, прежде чем воздушные перевозки, которые являются основой нашей деятельности в области серийного производства и нашего бизнеса по техническому обслуживанию, вернутся на докризисный уровень", — цитирует международный информационный портал об авиационной индустрии FlightGlobal признание Райнера Винклера, исполнительного директора MTU. Для сокращения штата немецкий производитель предпримет "более широкое использование частичного выхода на пенсию, досрочный выход на пенсию и другие механизмы".

Канадская Pratt&Whitney Canada, подразделение американского производителя реактивных самолетных двигателей United Technologies, объявила о сокращении десятитысячного персонала компании на 10%: тысяча людей останутся без работы. Как пишет индустриально-производственный портал Manufacturing.net, компания не скрывает, что глобальное сокращение спроса на авиадвигатели и их обслуживание приведет, помимо сокращения в административном аппарате, и к увольнениям на производстве.

Сокращения пройдут и в подразделениях в США. Материнская компания Pratt&Whitney американская Raytheon Technologies Corp. объявила о сокращениях по корпорации на 15 тысяч рабочих мест, также ссылаясь на спад спроса со стороны авиакомпаний из-за пандемии COVID-19. Как пишет USA Today, генеральный директор корпорации Raytheon Грег Хейс заявил во время конференции аналитиков Morgan Stanley, что помимо производителя реактивных двигателей Pratt&Whitney сокращения коснутся производителя авиационной и военной авиатехники Collins Aerospace. Сокращения затронут рабочие места компании в Уолтхэме, штат Массачусетс, подразделения Pratt & Whitney в Ист-Хартфорде, штат Коннектикут, 12% сотрудников компании Collins Aerospace, базирующейся в Шарлотте, Северная Каролина, также останутся без работы.

Вещательная корпорация ВВС со ссылкой на данные глобального отраслевого объединения "Международная ассоциация воздушного транспорта" сообщает, что мировая индустрия авиаперевозок не сможет вернуться к докризисной численности пассажиров ранее 2024 года — это на год позже, чем предполагалось ранее.

Ситуация может еще больше ухудшиться, поскольку вскоре закончатся государственные программы финансовой поддержки авиалиний. Первая ласточка — American Airlines заявила о сокращении 19 000 рабочих мест в октябре после окончания программы государственного субсидирования зарплат, действовавшей во время пандемии. Другие мировые авиаперевозчики также анонсировали значительные сокращения на фоне резкого спада авиаперевозок. Стагнация в сфере авиапутешествий закономерно будет и далее ослаблять спрос на самолеты и двигатели к ним.

Как отмечает ВВС, лишь индустрия авиационных перевозок Китая, обладающего огромным населением около 1,5 млрд человек и обширными внутренними территориями, уже практически вернулась к докризисным объемам авиаперевозок, что поддерживает экономическую состоятельность как авиакомпаний, так и компаний, которые поставляют им самолеты и обслуживают их парки.

"Восстановление внутренних авиаперевозок в Китае — одно из позитивных событий на фоне безрадостных глобальных перспектив авиационной отрасли", — комментирует ВВС данные международной мониторинговой компании в сфере авиапутешествий ForwardKeys: в августе загрузка внутренних рейсов в китайских аэропортах достигла 86% допандемического уровня, а в сентябре ожидается выход на докризисные объемы — Китай переживает бум внутреннего авиатуризма, что оказывает поддержку отрасли.

Воспользуется ли Украина своим уникальным шансом занять привилегированное место на последнем в мире стабильном рынке сбыта самолетов и двигателей, покажут уже ближайшие события: китайская сторона обратилась к украинскому Министерству юстиции с предложением создать рабочую группу для урегулирования спорных вопросов по покупке акций "Мотор Сич".

В сентябре начался последний отсчет трехмесячного срока: либо украинские власти осознают уникальные экономические перспективы, которые открывает сделка по покупке китайскими инвесторами украинского производителя авиационных двигателей, и компания возвращается к нормальной деятельности, либо Украина компенсирует инвесторам потери на $3,5 млрд через международный арбитраж, а место на рынке Поднебесной занимают авиастроительные консорциумы ЕС и США, которые так активно подталкивали Киев к срыву сделки и противостоянию с инвесторами из КНР.

А тем временем западные авиационные и двигателестроительные консорциумы, несмотря на политическую возню, будут выстраиваться в очередь, чтобы получить заказы в КНР и удержаться на плаву в период жесточайшего глобального кризиса в отрасли.

Андрей Пилипенко, член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба, специально для Delo.ua